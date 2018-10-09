Обрушение моста в Свободном пока не повлияло на движение пассажирских поездов

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ЧП случилось во вторник, 9 октября, около 11 часов. Во время движения груженого самосвала по мосту обрушились два пролета. Они упали на железную дорогу, по которой в это время проходил грузовой состав.

В настоящее время в сторону Свободного движутся три пассажирских железнодорожных состава. Это поезда сообщением Нерюнгри – Хабаровск, Владивосток – Москва и еще один, сообщение которого уточняется.

«По пассажирским поездам мы можем сказать, что в ближайшие несколько часов задержек не предвидится, дальнейшая информация будет уточняться. Все будет зависеть от хода ликвидации последствий ЧС – насколько оперативно удастся освободить пути, чтобы можно было пропускать поезда без опаски», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги Денис Афонин.

Авария нарушила не только движение поездов, но и автотранспорта. Обрушившийся мост соединял две части города – залинейную и центральную. С места ЧП в одном из инстаграм-аккаунтов вели трансляцию с места происшествия. Многие пользователи из Свободного интересовались, как им теперь попасть домой или на работу.

В ГИБДД сообщили, что на месте происшествия работают экипажи автоинспекторов, в ведомстве разрабатывают объездные маршруты.