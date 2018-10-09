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9октября
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сегодня, 12:04 5

Обрушение моста в Свободном пока не повлияло на движение пассажирских поездов

Обрушение моста в Свободном пока не повлияло на движение пассажирских поездов

Обрушение двух пролетов автомобильного моста в городе Свободном Амурской области привело к остановке движения грузовых поездов на участке Транссибирской железной дороги. Задержек в движении пассажирских поездов пока не предвидится.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ЧП случилось во вторник, 9 октября, около 11 часов. Во время движения груженого самосвала по мосту обрушились два пролета. Они упали на железную дорогу, по которой в это время проходил грузовой состав.

В настоящее время в сторону Свободного движутся три пассажирских железнодорожных состава. Это поезда сообщением Нерюнгри – Хабаровск, Владивосток – Москва и еще один, сообщение которого уточняется.

«По пассажирским поездам мы можем сказать, что в ближайшие несколько часов задержек не предвидится, дальнейшая информация будет уточняться. Все будет зависеть от хода ликвидации последствий ЧС – насколько оперативно удастся освободить пути, чтобы можно было пропускать поезда без опаски», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги Денис Афонин.

Авария нарушила не только движение поездов, но и автотранспорта. Обрушившийся мост соединял две части города – залинейную и центральную. С места ЧП в одном из инстаграм-аккаунтов вели трансляцию с места происшествия. Многие пользователи из Свободного интересовались, как им теперь попасть домой или на работу.

В ГИБДД сообщили, что на месте происшествия работают экипажи автоинспекторов, в ведомстве разрабатывают объездные маршруты.

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#Свободный #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Не понятно, как обрушение не повлияло на график прохождения поездов, ведь через Свободный проходят все поезда и на Запал и на Восток?

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Как видно на фотографиях 3 пути завалило обломками моста, на 4 стоял состав, который помяло, а 5 путь не пострадал.

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Это тяжёлое (во всех смыслах) Советское наследие за состоянием которого, как выяснится в разбирательстве, надо было все же следить. Виновных то же найдут.

    Это Нам не нано технологии, а устаревшие и утерянные...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    где был ВРИО Свободного?

  • dance

    dance
    48 минут назад

    Где были свободненские депутаты? почему не контролируют исполнительную власть, канальи?

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