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9октября
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сегодня, 11:43 10

Областные власти во главе с губернатором выехали в Свободный на место обрушения моста

Областные власти во главе с губернатором выехали в Свободный на место обрушения моста

В Свободный, где во вторник, 9 октября, произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста, отправились губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства региона Александр Зеленин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сегодня днем в Свободном обрушился виадук по улице Михайло-Чесноковской, проходящий над железной дорогой. По информации очевидцев, во время обрушения по мосту проезжал груженый самосвал. По железной дороге в этот момент двигался грузовой состав. В результате обрушения пострадал человек.

В МЧС по Амурской области пообещали прокомментировать случившееся сразу после уточнения информации. «Обвалилось два пролета путепровода, соединявшего залинейную и центральную части города. Причина ЧП выясняется. В 11:35 собрал КЧС (комиссию по чрезвычайным ситуациям – Прим. ред.) для обозначения первоначальных мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы обеспечить соединение двух частей города. В одной из них находится больница. Также нужно сконцентрировать тяжелую технику для разбора завалов, потому что по Транссибу остановлено движение поездов, грузовых и пассажирских. Есть один пострадавший, это водитель грузовика. Его доставили в больницу», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» врио мэра Свободного Владимир Константинов. Он добавил, что сейчас уточняется информация о дате ввода моста в эксплуатацию и действовавших на нем ограничениях.

В городской больнице Свободного ничего не сообщили о пострадавшем, сославшись на запрет комментировать. Также сотрудница больницы пояснила, что обрушившийся мост связывал между собой части города. В том числе по нему можно было проехать в больницу. Однако медучреждение не отрезано от города, к нему также есть объездные пути.

В ГИБДД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили о том, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Автоинспекторы оказывают помощь водителям, регулируют движение. Прорабатываются пути объезда. В региональной Госавтоинспекции добавили, что в ближайшее время предоставят информагентству информацию об ограничениях по скорости движения и весу транспортных средств, действовавших на мосту.

В редакцию ИА «Амур.инфо» продолжают поступать сообщения о случившемся от местных жителей. Люди, живущие рядом с мостом, рассказали, что ощутили землетрясение.

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#областная власть #происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • starco

    starco
    2 часа назад

    Оба объезда в ту часть города - по убитой грунтовке через Транссиб. Трудно дастся зима городу

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    А Губернатор туда зачем рванул?

    Зачем вообще разъезжать по ЧС? есть люди на местах. пусть и выполняют свою работу. Создавать видимость бурной жизнедеятельности незачем.

  • Kniga

    Kniga
    2 часа назад

    Ограничения по мосту должны быть хорошо видны на дорожных знаках перед въездом на мост. Там из ограничений только знак ограничения скорости - 40 км/ч

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    день выборов 2

    там с моста тоже все начиналось

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Не понятно, как обрушение не повлияло на график прохождения поездов, ведь через Свободный проходят все поезда и на Запал и на Восток?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Город президентского внимания)

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Амператор утром вышел на речку пройтись, а моста - как не бывало.

    ― Где же мост?

    ― О, нету тваво моста!

    ― Я спрашиваю, где мой мост?!

    "Ваньку за кражу и бросили в тюрьму".

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    alex 3, браво! Агромное вам мерси

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Предлагаю снять с должности министра транспорта и строительства

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Adolf

    Предлагаю снять с должности министра транспорта и строительства



    Он мост построил?

    Его же только назначили))

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