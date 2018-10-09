Областные власти во главе с губернатором выехали в Свободный на место обрушения моста

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сегодня днем в Свободном обрушился виадук по улице Михайло-Чесноковской, проходящий над железной дорогой. По информации очевидцев, во время обрушения по мосту проезжал груженый самосвал. По железной дороге в этот момент двигался грузовой состав. В результате обрушения пострадал человек.

В МЧС по Амурской области пообещали прокомментировать случившееся сразу после уточнения информации. «Обвалилось два пролета путепровода, соединявшего залинейную и центральную части города. Причина ЧП выясняется. В 11:35 собрал КЧС (комиссию по чрезвычайным ситуациям – Прим. ред.) для обозначения первоначальных мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы обеспечить соединение двух частей города. В одной из них находится больница. Также нужно сконцентрировать тяжелую технику для разбора завалов, потому что по Транссибу остановлено движение поездов, грузовых и пассажирских. Есть один пострадавший, это водитель грузовика. Его доставили в больницу», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» врио мэра Свободного Владимир Константинов. Он добавил, что сейчас уточняется информация о дате ввода моста в эксплуатацию и действовавших на нем ограничениях.

В городской больнице Свободного ничего не сообщили о пострадавшем, сославшись на запрет комментировать. Также сотрудница больницы пояснила, что обрушившийся мост связывал между собой части города. В том числе по нему можно было проехать в больницу. Однако медучреждение не отрезано от города, к нему также есть объездные пути.

В ГИБДД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили о том, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Автоинспекторы оказывают помощь водителям, регулируют движение. Прорабатываются пути объезда. В региональной Госавтоинспекции добавили, что в ближайшее время предоставят информагентству информацию об ограничениях по скорости движения и весу транспортных средств, действовавших на мосту.

В редакцию ИА «Амур.инфо» продолжают поступать сообщения о случившемся от местных жителей. Люди, живущие рядом с мостом, рассказали, что ощутили землетрясение.