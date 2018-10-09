В Свободном мост обрушился на железнодорожный состав (видео, фото)
В городе Свободном Амурской области во вторник, 9 октября, около 11 часов произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста на железную дорогу. В этот момент там проходил грузовой состав.
Во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. В настоящее время известно об одном пострадавшем.
На месте происшествия работают все службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили информацию об обрушении и пострадавшем. Данные уточняются, подробности будут опубликованы на Амур.инфо.
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