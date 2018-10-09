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9октября
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сегодня, 11:10 43

В Свободном мост обрушился на железнодорожный состав (видео, фото)

В Свободном мост обрушился на железнодорожный состав (видео, фото)

В городе Свободном Амурской области во вторник, 9 октября, около 11 часов произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста на железную дорогу. В этот момент там проходил грузовой состав.

Во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

На месте происшествия работают все службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили информацию об обрушении и пострадавшем. Данные уточняются, подробности будут опубликованы на Амур.инфо.

Просмотров всего: 26603

#происшествия #Свободный #транспорт


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Комментарии
Показать все (43) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    наверное китаецкий HOWO взял тонн 150??))) а мост совецкий еще оказался

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    о это уже интересно, где видео и фото??????????????????????????????????

    в студию!!! ПЖЛ!!!!!

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    сколько лет мосту? Денег на новый, естественно никогда, не было. Виноват конечно будет опять стрелочник.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    На видео шел HOWO груженный песком тонн 40-60. как только заехал, мост не выдержал.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    не выдерживают древние пути-проводы современных большегрузов

  • сергий караим

    сергий караим
    3 часа назад

    Со времен Бамлага ни чего не менялось

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Развитие Дальнего Востока дело тонкое....Царя бы на эти носилки...

  • Edvard Grieg

    Edvard Grieg
    3 часа назад

    Эта новость тянет на федеральный масштаб. Опять Амурка в негативе.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    сергий караимСо времен Бамлага ни чего не менялось


    менялось, но только не в Свободном

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Ща построят новый!!! Город президенского внимания...!

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    да потомучто умники завод строить начали а инфраструктуру не подготовили ни жилья ни дорог ни мостов

    как будто пальцем ткунли тут и прикхали строить

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Хово груженный... тонн 50.. видимо нагрузка оказалась критичной.. хотя кроме ховы на мосту ни кого, должен держать такие нагрузки, даже по старым гостам... видимо мост отжил свое, на новый нет денег, а старый ни кем не обслуживался должным образом

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Следующий в Белогорске

  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    БаРмалей

    Следующий в Белогорске



    А потом наш через Зею, когда встретятся несколько таких ховиков.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Сейчас федеральные телеканалы и СМИ «оторвутся» по этому поводу. Хорошо, еще, что жертв не случилось. в этот момент маршрутки, например, не оказалось на мосту. Как мне сказали местные, этому мосту (путепроводу) через железнодорожные пути (Транссиб) у Центрального ж.д. вокзала уже более 30 лет (построили его в 1980-х годах).

    Он соединял Центральный район города с Залинейным. Судя по его конструкции, он вряд ли был рассчитан на возрастающее с годами интенсивное движение по мосту, вот постепенно и расшатался… Тем более там «колонны» моста выглядят, как «спички» (даже на фото видно), да и тряска от большегрузных ж.д. составов была огромная… Странно, почему ответственные лица не следили за состоянием этого моста?

    Сейчас в Свободном нужно срочно создавать другой проезд, соединяющий Залинейный район с центром города. Да и ж.д. пути Транссиба нужно очищать для продолжения движения – сколько поездов сейчас встанет.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    ну это еще относительно повезло. а если бы в час пик с потоком машин и людей на мосту и одновременно с проходящими пассажирским и нефтяными составами...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    В два ярда оценят и поставят какую-ниюбудь хрень за китайские деньги.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    сколько там тонн нагрузили на Фотон?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    сколько там тонн нагрузили на Фотон?

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Там все лето военные со своей тяжелой техникой туда сюда гоняли, на берегу Зеи один из этапов Восток-2018 проводили, видимо подушатали и без того уставший виадук!

  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    Точно так же, однажды, рухнет и вертикаль власти, которая "развивается" на протяжении 20 лет в карманы олигархов.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Сергей Труш

    сколько там тонн нагрузили на Фотон?



    Ага, Фотон виноват... А кто за мостом следил?

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Бриз

    Точно так же, однажды, рухнет и вертикаль власти, которая "развивается" на протяжении 20 лет в карманы олигархов.



    может когда-нибудь так и произойдет, только по старой традиции "это" упадет на простой народ, который стоит внизу, а те, кто наверху, спасется на парашютах, причем их снесет ветром за границу.



  • Е.Петров

    Е.Петров
    1 час назад

    Хорошо, что обошлось без жертв!!! Мост этот – часть знаменитой городской улицы Михайло-Чесноковской. Стоит сказать, что улица эта историческая и, отчасти, несчастная – ЧП на ней с какой-то невольной символикой. Раньше она называлась Романовская (в честь царской семьи, а не по имени последнего мэра города Романова). На этой улице убили Михаила Чеснокова, потому ее и назвали в его честь. Кстати, через месяц - 100-летие со дня гибели М.Чеснокова (11 ноября 1918 г.). Улица эта очень длинная (около 250 номеров) – начинается от Алексеевского кладбища (на нем М.Чесноков похоронен), а упирается в речку Ключевую…

  • Ариадна

    Ариадна
    1 час назад

    Вспышка слева видна на видео и мост рухнул..

  • КП

    КП
    1 час назад

    Ариадна

    Вспышка слева видна на видео и мост рухнул..



    Да это контактная подвеска коротнула. Там 25 тысяч вольт.

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Задача по математике для третьего класса. Мост выдерживает "Х" тон, а хово нагрузил 50 тонн. Вопрос: как быстро рухнет мост и кто виноват?

  • Grey_cat

    Grey_cat
    1 час назад

    Вероника Н.

    Сейчас федеральные телеканалы и СМИ «оторвутся» по этому поводу. Хорошо, еще, что жертв не случилось. в этот момент маршрутки, например, не оказалось на мосту. Как мне сказали местные, этому мосту (путепроводу) через железнодорожные пути (Транссиб) у Центрального ж.д. вокзала уже более 30 лет (построили его в 1980-х годах). Он соединял Центральный район города с Залинейным. Судя по его конструкции, он вряд ли был рассчитан на возрастающее с годами интенсивное движение по мосту, вот постепенно и расшатался… Тем более там «колонны» моста выглядят, как «спички» (даже на фото видно), да и тряска от большегрузных ж.д. составов была огромная… Странно, почему ответственные лица не следили за состоянием этого моста? Сейчас в Свободном нужно срочно создавать другой проезд, соединяющий Залинейный район с центром города. Да и ж.д. пути Транссиба нужно очищать для продолжения движения – сколько поездов сейчас встанет.



    А в больницу другой путь есть? Мы вроде до Луговой через этот виадук добирались

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    Есть другой путь . Через Зейский переезд.

  • Kniga

    Kniga
    1 час назад

    По Зейской улице через переезд

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    мост строился при совке, когда по городу только газики 3 тонные бегали

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Бриз

    Точно так же, однажды, рухнет и вертикаль власти, которая "развивается" на протяжении 20 лет в карманы олигархов.



    о-хо-хо-хо-хо... примите таблетку, голубчик



  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    oenesterov

    мост строился при совке, когда по городу только газики 3 тонные бегали



    И 60-ти тонные танки.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Victrix

    oenesterov

    мост строился при совке, когда по городу только газики 3 тонные бегали



    И 60-ти тонные танки.



    ну не по городу же...



  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    58 минут назад

    Таких мостов по территории России со времен СССР - тысячи.... Денег на реконструкцию нет, но Вы держитесь!

  • ВИКТОР ВМ

    ВИКТОР ВМ
    58 минут назад

    карьерная техника должна работать в карьерах.Спортивная - на гоночных трассах. Надзорные органы должны следитьза этим. Когда этот мост делали, машин такой грузоподъемности не было. А сдуру можно и х... сломать. Точнее мост.Заставить этого владельца самосвала мост восстановить.

  • ВИКТОР ВМ

    ВИКТОР ВМ
    58 минут назад

    карьерная техника должна работать в карьерах.Спортивная - на гоночных трассах. Надзорные органы должны следитьза этим. Когда этот мост делали, машин такой грузоподъемности не было. А сдуру можно и х... сломать. Точнее мост.Заставить этого владельца самосвала мост восстановить.

  • КП

    КП
    48 минут назад

    ВИКТОР ВМ

    карьерная техника должна работать в карьерах.Спортивная - на гоночных трассах. Надзорные органы должны следитьза этим. Когда этот мост делали, машин такой грузоподъемности не было. А сдуру можно и х... сломать. Точнее мост.Заставить этого владельца самосвала мост восстановить.



    А глава города должен следить за вверенными ему объектами инфраструктуры.

  • Я сама

    Я сама
    45 минут назад

    ВИКТОР ВМ

    карьерная техника должна работать в карьерах.Спортивная - на гоночных трассах. Надзорные органы должны следитьза этим. Когда этот мост делали, машин такой грузоподъемности не было. А сдуру можно и х... сломать. Точнее мост.Заставить этого владельца самосвала мост восстановить.



    Причем здесь самосвал? В часы пик мост забит машинами под завязку, а это по тоннажу не один самосвал. Это просто чудо, что в этот момент других машин не было и никто, кроме водилы самосвала не пострадал

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    7 минут назад

    ВИКТОР ВМ

    карьерная техника должна работать в карьерах.Спортивная - на гоночных трассах. Надзорные органы должны следитьза этим. Когда этот мост делали, машин такой грузоподъемности не было. А сдуру можно и х... сломать. Точнее мост.Заставить этого владельца самосвала мост восстановить.



    А высаживать самосвалы на карьеры как будут? На вертолетах? Воздушные подушки?

    А ралли проводится в населенных пунктах и машины подготовлены так, что проходят ТО сами и без страховки просто не пустят.

    Запретить вам интернет, чтоб такую ерунду не писАли.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    6 минут назад

    Сергей Труш

    сколько там тонн нагрузили на Фотон?



    Срочно выезжай на замеры! Отчитаешься потом электорату.

  • oenesterov

    oenesterov
    5 минут назад

    Я сама




    ВИКТОР ВМ

    карьерная техника должна работать в карьерах.Спортивная - на гоночных трассах. Надзорные органы должны следитьза этим. Когда этот мост делали, машин такой грузоподъемности не было. А сдуру можно и х... сломать. Точнее мост.Заставить этого владельца самосвала мост восстановить.



    Причем здесь самосвал?



    притом что есть допустимая нагрузка на ось.



    В часы пик мост забит машинами под завязку, а это по тоннажу не один самосвал. Это просто чудо, что в этот момент других машин не было и никто, кроме водилы самосвала не пострадал



    о распределении нагрузки что-нибудь слышали?

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    1 минута назад

    на видео видно, что по мосту какой то чел проходил, метров 30 сзади него грохнуло, потом побежал... повезло, каких то 5 мин..

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