В Свободном мост обрушился на железнодорожный состав (видео, фото)

В городе Свободном Амурской области во вторник, 9 октября, около 11 часов произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста на железную дорогу. В этот момент там проходил грузовой состав.

Во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

На месте происшествия работают все службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили информацию об обрушении и пострадавшем. Данные уточняются, подробности будут опубликованы на Амур.инфо.