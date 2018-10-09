Театр огня «Одержимые» отметит 10-летие большим концертом

Фото: YouTube

Театр огня «Одержимые» представит юбилейный концерт «Нам 10 лет». Он пройдет в Амурском областном доме народного творчества. Коллектив под руководством Алексея Зимникова представит лучшее, что было создано за эти годы, включая восстановленные и совершенно новые номера светодиодного и фаер-шоу, хореографию, оригинальный жанр.

Вместе с участниками театра огня на сцену выйдут исполнители, с которыми коллектив сотрудничает, выступая на различных концертных площадках. Это солисты студии Balkon, образцовый хореографический ансамбль «Мы», образцовая студия танца «Траффик», студия современного эстрадного танца «Эксклюзив», клуб исторической реконструкции «Ясень» и другие. В завершение программы зрителей ждёт фаер-шоу на открытой площадке АОДНТ. НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

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... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных Концерт состоится в пятницу, 26 октября. Начало в 19:00.

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#концерты #культура

Екатерина PL