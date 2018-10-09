Задел чужую машину и спокойно уехал: в Благовещенске ищут нарушителя (видео)
В Благовещенске сотрудники полиции просят помочь в розыске нарушителя. 28 сентября водитель белого Toyota Rav4, выезжая со стоянки, задел стоявший Nissan Tiida Latio. Из «тойоты» вышли водитель и пассажир, посмотрели на повреждения и уехали.
По данным полиции, это случилось с 13 до 16 часов, возле дома № 55 по Театральной. Случившееся записала камера наружного видеонаблюдения.
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Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей этого происшествия или самого водителя. Всех, кому известно, где находится этот Rav4, просят сообщить в Госавтоинспекцию.
Любую информацию примут в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД в Благовещенске по телефону: (4162) 59-46-86 или в дежурной части областной Госавтоинспекции по номеру (4162) 42-52-62.
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