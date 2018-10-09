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9октября
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Задел чужую машину и спокойно уехал: в Благовещенске ищут нарушителя (видео)

Задел чужую машину и спокойно уехал: в Благовещенске ищут нарушителя (видео)

В Благовещенске сотрудники полиции просят помочь в розыске нарушителя. 28 сентября водитель белого Toyota Rav4, выезжая со стоянки, задел стоявший Nissan Tiida Latio. Из «тойоты» вышли водитель и пассажир, посмотрели на повреждения и уехали.

По данным полиции, это случилось с 13 до 16 часов, возле дома № 55 по Театральной. Случившееся записала камера наружного видеонаблюдения.

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Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей этого происшествия или самого водителя. Всех, кому известно, где находится этот Rav4, просят сообщить в Госавтоинспекцию.

Любую информацию примут в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД в Благовещенске по телефону: (4162) 59-46-86 или в дежурной части областной Госавтоинспекции по номеру (4162) 42-52-62.

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#ДТП


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    петушара

  • Бред-28

    Бред-28
    4 часа назад

    А что они должны были? Визитку оставить? Зачепили. Посмотрели - пострадавших нет, да поехали. Не ДТП же, да?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    повреждения чисто косметические, на езду не влияют.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    40 минут назад

    Нужно было глянуть где ещё есть камеры по маршруту движения, найти хозяев камер и попросить записи, где то по любому заветился госномер этого rav4, на Театральной много где камеры натыканы. Но если этого сразу не сделали, сейчас уже поздно, записи давно стерлись.

  • OT

    OT
    10 минут назад

    Ну что? На больную мозоль наехал? У нас все живут на соприкосновениях.

    Правда автопоцелуй не стоит иметь.

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