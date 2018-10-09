Прохладно и дождливо: прогноз погоды в Приамурье на 9 октября

Фото: gordonua.com

В Амурской области 9 октября будет облачно, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. На севере ожидается мокрый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду.

Температура составит плюс 5…10 градусов, в северных районах термометры покажут плюс 3…8 градусов, местами будет около нуля. НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

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без выходных В Благовещенске в этот день облачно, временами возможны слабые осадки. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Температура составит плюс 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL