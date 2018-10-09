Дальнему Востоку угрожает африканская чума свиней из Китая

Фото: ТАСС

Дальневосточным регионам России угрожает распространение африканской чумы свиней в Китае. Ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась. Если вирус попадет в дикую фауну, распространение заболевания ускорится.

По данным Россельхознадзора на 1 октября, в Китае зарегистрировано 26 очагов этого опасного заболевания, о первом случае которого было сообщено 5 сентября. Больше всего очагов выявлено в провинциях Аньхой – восемь, в Ляонине – пять, четыре в автономном районе Внутренняя Монголия.

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«Темпы обострения эпизоотической ситуации по АЧС в провинции Хэйлунцзян и в автономном районе Внутренняя Монголия вызывает обеспокоенность Россельхознадзора», – говорится в сообщении. Прогноз развития африканской чумы свиней в Китае неблагополучный, есть риски заноса заболевания в Россию. Делая такой прогноз, эксперты службы основывались на высокой плотности поголовья свиней в Китае, наличии популяции диких кабанов в сопредельных с Россией регионах, сообщает «Интерфакс».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в августе текущего года в Амурской области усилили контроль при ввозе мяса через все пункты пропуска пересечения государственной границы Российской Федерации.

«Попадание возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в дикую фауну может привести к укоренению распространения заболевания, а также служить постоянным резервуаром, обеспечивающим высокий риск заноса АЧС на территорию регионов Дальневосточного федерального округа, – опасается Россельхознадзор. – Высокая плотность популяции кабанов на сопредельных территориях России и Китая, трудность контроля перемещений, особенности географического рельефа требуют скорейшего принятия мер по созданию буферных зон, свободных от кабанов в приграничных территориях Приморья, Хабаровском крае, Амурской области, Забайкальского края, регуляции численности поголовья кабанов».