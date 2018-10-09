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Дальнему Востоку угрожает африканская чума свиней из Китая

Дальнему Востоку угрожает африканская чума свиней из Китая
Фото: ТАСС

Дальневосточным регионам России угрожает распространение африканской чумы свиней в Китае. Ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась. Если вирус попадет в дикую фауну, распространение заболевания ускорится.

По данным Россельхознадзора на 1 октября, в Китае зарегистрировано 26 очагов этого опасного заболевания, о первом случае которого было сообщено 5 сентября. Больше всего очагов выявлено в провинциях Аньхой – восемь, в Ляонине – пять, четыре в автономном районе Внутренняя Монголия.

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«Темпы обострения эпизоотической ситуации по АЧС в провинции Хэйлунцзян и в автономном районе Внутренняя Монголия вызывает обеспокоенность Россельхознадзора», – говорится в сообщении. Прогноз развития африканской чумы свиней в Китае неблагополучный, есть риски заноса заболевания в Россию. Делая такой прогноз, эксперты службы основывались на высокой плотности поголовья свиней в Китае, наличии популяции диких кабанов в сопредельных с Россией регионах, сообщает «Интерфакс».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в августе текущего года в Амурской области усилили контроль при ввозе мяса через все пункты пропуска пересечения государственной границы Российской Федерации.

«Попадание возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в дикую фауну может привести к укоренению распространения заболевания, а также служить постоянным резервуаром, обеспечивающим высокий риск заноса АЧС на территорию регионов Дальневосточного федерального округа, – опасается Россельхознадзор. – Высокая плотность популяции кабанов на сопредельных территориях России и Китая, трудность контроля перемещений, особенности географического рельефа требуют скорейшего принятия мер по созданию буферных зон, свободных от кабанов в приграничных территориях Приморья, Хабаровском крае, Амурской области, Забайкальского края, регуляции численности поголовья кабанов».

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#Китай #происшествия #сельское хозяйство


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Началось!!!

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Кому - то опять понадобилось уничтожить фермерские хозяйства. Такое уже было с куриным гриппом...

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Почему африканская, а не кремлёвская?

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    это точно, дальнему востоку больше угрожает кремлевская едросня, во всяком случае кала от нее больше несоразмерно

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    понятно, что из провинции Хэйлунцзян в Амурскую область эта зараза

    переберется запросто, но как, КАК она из Африки в Китай-то попала?

  • oenesterov

    oenesterov
    59 минут назад

    либеральная чума свиней, свиная чума либералов... :)

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    53 минуты назад

    V.M.

    понятно, что из провинции Хэйлунцзян в Амурскую область эта зараза

    переберется запросто, но как, КАК она из Африки в Китай-то попала?



    с поросятами африканскими

  • придумщик

    придумщик
    15 минут назад

    Припёрлись намедни, из мамы Африки в Китай, братья Экенедиличукву, Джитуку, Зэмба и Гугу, за очередной партией поддельных автоматов Калашникова.

    И притащили, в дар от мамы Еджайд, свиной рулет по африкански, для директора завода (как они его ласково называли дядя Донг).

    Похавали они значит рулетик. Понравился он дяде Донгу. Он и думает: Оставлю кусочек братану Фенгу он свиней разводит, небось не откажется на поддельных рулетах подняться.

    Притащил дядя Донг братану Фенгу рулетика кусок. Тот попробовал, ему понравилось. Размечтался братан Фенг о богатстве несметном и убежал свиней лобызать, обнимать...

    Так, вкратце, появилась африканская чума на китайщине.

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