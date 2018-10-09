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9октября
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сегодня, 09:21 4

В Амурской области полицейские раскрыли лесную нарколабораторию (видео)

В Амурской области полицейские раскрыли лесную нарколабораторию (видео)

В Амурской области наркополицейские обнаружили нарколабораторию. Она располагалась на заброшенном участке в селе Чернетчено. Закамуфлированное производство было оснащено различными приспособлениями для изготовления наркотиков из конопли.

Полицейские обнаружили и изъяли более 140 килограммов марихуаны, а также предметы и средства, используемые для изготовления и переработки наркотиков: металлический пресс, приспособление для перегона масла каннабиса, емкости с химической жидкостью и другие вещи.

На месте задержали жителя Благовещенского района, мужчину 1972 года рождения. У него обнаружили и изъяли пакет с марихуаной. Гражданина заключили под стражу; по факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в лесу близ села тайник. В нем было шесть бутылок с гашишным маслом, общий вес которого составил более 1,3 килограмма. Наркополицейские задержали гражданина, который может быть причастен к изготовлению наркотиков. Мужчина скрывался в Благовещенске.

В настоящее время проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности ряда жителей Амурской области к организации каналов поставок наркотических средств в другие регионы Дальнего Востока.

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#закон #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 часа назад

    Пойманный заявит, что это для личного пользования, и ничего ему не будет. Погрозят пальцем и отпустят.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    отпустят конечно, через 7 лет

  • Datatec

    Datatec
    42 минуты назад

    круто. прям молодцы наркополицейские

  • OT

    OT
    23 минуты назад

    Не понятно в чем смысл раскрытия "нарко- лаборатории"?

    Разве против денег возможен смысл такой борьбы с наркотой?

    Капитализм не спрашивает откуда деньги. Капитализм требует деньги

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