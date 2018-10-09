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сегодня, 13:12 0

Состоится суд на врачом, признавшим пьяным 6-летнего мальчика: обзор прессы

Состоится суд на врачом, признавшим пьяным 6-летнего мальчика: обзор прессы
Фото: 24smi.org

Медведев написал статью о социально-экономическом развитии России; автомобильные номера теперь присваивают в случайном порядке; житель Мичигана подпирал дверь метеоритом. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» опубликовала статью Дмитрия Медведева о стратегии социально-экономического развития России. Выход России в положительную фазу делового цикла в 2017-2018 гг. и адаптация к внешним шокам делает актуальным переход к новому качеству социально-экономического развития, пишет он. Задумавшись о судьбах Родины, первый министр страны написал, что Россия смогла достойно ответить на вызовы турбулентного десятилетия. Страна не попала в ловушку политического кризиса, что свидетельствует об устойчивости сформировавшихся государственных институтов.

Я, получается, ошибочно думал, что эта устойчивость зиждится на плечах Росгвардии и подобных структур.

Полный абзац

Как сообщается в этой же газете, сегодня в Москве пройдет первое судебное заседание, на котором рассмотрят уголовное дело о халатности врача-эксперта Михаила Клейменова.

Имя этого эксперта в прошлом году прогремело на всю страну – именно его экспертиза признала мертвецки пьяным шестилетнего мальчика Алешу, насмерть сбитого автомобилем во дворе дома в подмосковном Павлино. Причем Клейменов до последнего доказывал свою правоту и даже был гостем нескольких ток-шоу на Первом канале, где в присутствии отца погибшего мальчика настаивал на том, что никак не мог ошибиться, и делал упор на том, что родители плохо следили за своим сыном.

Пишут, что в худшем для него случае отделается штрафом.

Вам статья

Далее сообщение «Известий», которое не рекомендую пропускать автомобилистам. Здесь о том, что в стране установлены новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов к ним в ГИБДД.

Теперь компьютер – наконец-то – будет присваивать автомобильные номера в случайном порядке. Инспектор, сильно переживая, до последнего момента не будет осведомлен о том, какой номер получит та или иная машина. Остальные подробности изучите сами.

Очень интересно

«Панорама» рассказала про американца, жителя Мичигана, у которого более 30 лет в доме «хандрила» дверь – постоянно раскрывалась, и он все это время подпирал ее 10-килограммовым камнем. А что – удобно, подвинул ногой – и дверь не раскрывается. На его месте многие из нас поступали бы так же. Но однажды этот булыжник попал на глаза сотруднику факультета геологии местного университета. И выяснилось, что это ни много ни мало – метеорит. Университет предложил мужику 100 тысяч долларов, но тот пока отказывается – дверь подпирать нечем.

На посошок

Напоследок в «Комсомольской правде» прочел о том, что Башкирский государственный театр оперы и балета свой очередной сезон открыл балетом-матчем «На футбол!», который стал для театралов совершеннейшей неожиданностью. В оригинальной постановке артисты перевоплощаются в спортсменов и болельщиков. Временами даже кажется, что сцена действительно превратилась в стадион, на котором разгорелись нешуточные страсти. Па-де-де – и вот мяч летит в «девятку». Антраша – и судья назначает пенальти. Атмосфера матча усиливалась свистками и гнусным рёвом вувузел, в которые, отложив свои инструменты, дули оркестранты.

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