В Благовещенске кошка около недели находится в запертом гараже

Кадр: видео instagram.com/help_animals_blg

Благовещенская зоозащитная организация «Кошкин дом» забила тревогу в социальных сетях. Волонтеры пытаются спасти кошку, запертую в одном из капитальных гаражей областного центра.

Этот гараж находится в районе дома по адресу: улица Кантемирова, 23.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

«Со слов соседей по гаражам, кошка находится там около недели. Нам информация поступила только вчера. Там девушка ходила на работу мимо, все время кошка мяукала. Вчера она уже услышала, что кошка аж хрипит. Начала искать и вот обнаружила, что звук из гаража идет. Вот написала нам», – рассказали ИА «Амур.инфо» в организации «Кошкин дом».

Волонтеры не знают – хозяйская это кошка или она заскочила в гараж случайно. Хозяин гаража, по словам соседей, уехал в Сочи. Возможно, он оставил ключи от него кому-то из родственников. Тех, кто поможет вызволить животное, просят позвонить по телефону: 8-909-818-90-30.

Видео: instagram.com/help_animals_blg