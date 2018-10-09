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сегодня, 08:56 18

В Благовещенске кошка около недели находится в запертом гараже

В Благовещенске кошка около недели находится в запертом гараже
Кадр: видео instagram.com/help_animals_blg

Благовещенская зоозащитная организация «Кошкин дом» забила тревогу в социальных сетях. Волонтеры пытаются спасти кошку, запертую в одном из капитальных гаражей областного центра.

Этот гараж находится в районе дома по адресу: улица Кантемирова, 23.

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«Со слов соседей по гаражам, кошка находится там около недели. Нам информация поступила только вчера. Там девушка ходила на работу мимо, все время кошка мяукала. Вчера она уже услышала, что кошка аж хрипит. Начала искать и вот обнаружила, что звук из гаража идет. Вот написала нам», – рассказали ИА «Амур.инфо» в организации «Кошкин дом».

Волонтеры не знают – хозяйская это кошка или она заскочила в гараж случайно. Хозяин гаража, по словам соседей, уехал в Сочи. Возможно, он оставил ключи от него кому-то из родственников. Тех, кто поможет вызволить животное, просят позвонить по телефону: 8-909-818-90-30.

Видео: instagram.com/help_animals_blg

Просмотров всего: 1637

#животные


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 часов назад

    кто хочет статью за взлом частной собственности, выходи по одному шаг вперед

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    5 часов назад

    DeaD Мороз

    кто хочет статью за взлом частной собственности, выходи по одному шаг вперед



    ой, мать, мужик пошел, ага 10 лет без права переписки вкатают, ну

  • ну вот

    ну вот
    5 часов назад

    а как таким образом можно выходить?

  • Tina22

    Tina22
    5 часов назад

    Столько людей, пропадают беследно- вот так же в каком нибудь гараже гниют их останки.

  • Lady G

    Lady G
    4 часа назад

    Да вскройте комиссионно, вызволите зверя, и обратно замок повесьте.

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    Гараж установлен незаконно 100% взломать и вывести его

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    3 часа назад

    Baska

    Гараж установлен незаконно 100% взломать и вывести его



    Есть документ соответствующий?

    А то в соседнем дворе также стоит гараж посреди хер как поставленный на территории вообще не предназначенной для него. И вуаля - все законно!! Администрация так решила. Так что разрешения по знакомству никто не отменял.

  • Владим

    Владим
    2 часа назад

    если раскрутить, то это - статья УК за жестокое обращение с животными

  • Kniga

    Kniga
    2 часа назад

    Есть сверху гаража вентиляционные отверстия. Где-то около 8-10 см. Если стоит задача не дать сдохнуть коту - можно залезть и жратвы кинуть, чтобы совсем кони не двинул там

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    Владим

    если раскрутить, то это - статья УК за жестокое обращение с животными



    а кому крутить?

    посадить участкового нахрен :)

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    соберите детей туда малых и чтоб они все выли в голос спасите кошку...и сучили ногами.

    К этому вызовите полицию и мчс, они будут обязаны принять меря по устранению такой ситуации.....и всем родителям детей написать заявление на этого долбанного Андрюшу в жестоком обращении с животным. Да еще и в поликлинику обратиьтся что дети плачут...неделю... просят спасти кошечку. Это один вариант, только кто на него пойдет?

    второй , дырку в воротах выжечь размером чтоб кошка прошла, и забыть об этом .

  • prosto_Я

    prosto_Я
    1 час назад

    Есть новости о бедном животном?

  • Мордас

    Мордас
    1 час назад

    гараж открыли, кот спасён!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Всё! Все расходимся!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Стоп! А гараж закрыли?

    А как открывали?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мордас

    гараж открыли, кот спасён!



    Кошка превратилась в кота? О_О

  • ЛайКа

    ЛайКа
    52 минуты назад

    Oldlord



    Кошка превратилась в кота? О_О





    Ну это возможно. Я вам так скажу, что их по голосу весьма проблематично различить))



  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    29 минут назад

    А кто открыл? Службы или знакомые хозяина?

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