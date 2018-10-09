В Благовещенске появился видеопроект о Приамурье «Влогхантеры»
Краеведческий видеопроект об Амурской области появился в Благовещенске. Его инициаторами стали владелец студии по созданию рекламных роликов и видеоклипов Евгений Земцов и известный амурский режиссер Сергей Храмых.
«Влогхантеры» - так называется проект, который размещается на видеохостинге YouTube и в социальной сети Инстаграм. В премьерном выпуске благовещенцы рассказали о первом губернаторе Приамурья Николае Буссе. Они побывали в селе Свободненского района, названном в его честь. Там влогхантеры поговорили с местными жителями, рассказали о жизни Николая Буссе. Во влоге показаны живописные виды приграничного села и его окрестностей.
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Куда влогхантеры отправятся в следующий раз, авторы пока держат в секрете.
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