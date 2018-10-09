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9октября
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В Благовещенске появился видеопроект о Приамурье «Влогхантеры»

В Благовещенске появился видеопроект о Приамурье «Влогхантеры»

Краеведческий видеопроект об Амурской области появился в Благовещенске. Его инициаторами стали владелец студии по созданию рекламных роликов и видеоклипов Евгений Земцов и известный амурский режиссер Сергей Храмых.

«Влогхантеры» - так называется проект, который размещается на видеохостинге YouTube и в социальной сети Инстаграм. В премьерном выпуске благовещенцы рассказали о первом губернаторе Приамурья Николае Буссе. Они побывали в селе Свободненского района, названном в его честь. Там влогхантеры поговорили с местными жителями, рассказали о жизни Николая Буссе. Во влоге показаны живописные виды приграничного села и его окрестностей.

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Куда влогхантеры отправятся в следующий раз, авторы пока держат в секрете.

Просмотров всего: 1392

#интернет #история


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Комментарии
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  • ВлогХантер

    ВлогХантер
    5 часов назад

    Ёу, народ, привет. Смотрите выпуск, пишите мнения, это важно! )

    https://youtu.be/NViKxgSGR4g

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    4 часа назад

    Крутые ребята! Отличная съемка радует глаза!

  • ВлогХантер

    ВлогХантер
    4 часа назад

    Молчание Ягнят

    Крутые ребята! Отличная съемка радует глаза!



    мы уверены, что не все так считают :) а вам спасибо!

  • ВлогХантер

    ВлогХантер
    4 часа назад

    кстати в подаче новости небольшое несоответствие, нам не очень нравится сочетание "краеведческий видеопроект", потому-что это не совсем отражает концепцию, которую мы заложили :) но пусть будет так.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 часа назад

    ВлогХантер

    кстати в подаче новости небольшое несоответствие, нам не очень нравится сочетание "краеведческий видеопроект", потому-что это не совсем отражает концепцию, которую мы заложили :) но пусть будет так.



    Не придирайтесь, вас же бесплатно рекламируют =)

  • ВлогХантер

    ВлогХантер
    3 часа назад

    Криптоаналитик

    ВлогХантер

    кстати в подаче новости небольшое несоответствие, нам не очень нравится сочетание "краеведческий видеопроект", потому-что это не совсем отражает концепцию, которую мы заложили :) но пусть будет так.



    Не придирайтесь, вас же бесплатно рекламируют =)



    нене - мы не придираемся. наоборот в инстаграме запостили скриншот с благодарностью для амуринфо :)

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