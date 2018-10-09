Астрологический прогноз на 9 октября: Весы склонны идеализировать, Рыб ждут удачные дела

Восход Солнца: 06:42

Заход Солнца: 17:52

Солнце в Весах.

Овен. Постарайтесь ничего серьезного не предпринимать, так как ваши планы могут разрушиться, столкнувшись с действительностью.

Телец. На данном этапе вы можете находиться в приподнятом настроении и будете полны благих намерений. Много времени могут отнять бытовые вопросы.

Близнецы. Если в этот день вы решитесь на официальное предложение избраннику, то никогда об этом не пожалеете. Тем более, что вы искренне любите и цените этого человека.

Рак. Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

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Лев. Вероятно ухудшение характера. Даже если вы будете стараться поступать по справедливости, поступки могут восприниматься в извращенном свете.

Дева. День символизирует дружбу и успешное сотрудничество. Ваши надежды осуществятся благодаря помощи друзей.

Весы. Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств.

Скорпион. Избегайте непродуманных действий и авантюр, не вкладывайте деньги в проекты, особенно связанные с инновационными технологиями, авиацией, электроникой.

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Стрелец. Если вы полны новых творческих замыслов, то вам понадобятся финансы, чтобы их реализовать. Ищите надежных партнеров и влиятельных личностей, чтобы все провести по намеченной программе.

Козерог. Практически все, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом.

Водолей. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то по крайней мере достойный результат.

Рыбы. Пора браться за новые дела и не переживать, что реализовать их не получится. Вас обязательно поддержат в начинаниях близкие друзья и коллеги.

Астролог: Вальдемар Небоходцев