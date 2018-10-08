Следователи проверяют факт отказа в медпомощи благовещенке
Следственный отдел по Благовещенску организовал проведение доследственной проверки. Причиной стала публикация в СМИ информации об отказе в медпомощи женщине, которая обратилась в Благовещенскую городскую клиническую больницу.
Как сообщается на сайте СУ СКР по Амурской области, по результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно о проведении служебной проверки по данному факту министерством здравоохранения Амурской области.
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