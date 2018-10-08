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8октября
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сегодня, 21:05 3

Стала известна зарплата российских заключенных

Стала известна зарплата российских заключенных
Фоо: Югополис

Во ФСИН озвучили, сколько в месяц в среднем зарабатывают заключенные российских колоний. Среднемесячный заработок, по словам врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных Валерия Пантелеева, составляет от 4,8 до 5 тысяч рублей.

При этом среднемесячная зарплата заключенных не опускается ниже МРОТ более 11 тысяч рублей. Все дело в том, что сидельцы колоний получают не всю сумму. По словам чиновников ФСИН, со счетов заключенных отчисляются средства по искам потерпевших, алименты, средства за содержание и другие выплаты. В итоге на их лицевые счета поступает около 5 тысяч рублей в месяц.

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В то же время на некоторых наиболее успешных предприятиях зарплата заключенного может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Но таких предприятий, признали во ФСИН, на сегодня в пенитенциарной системе немного. При этом в текущем году средний оклад в среде заключенных уже вырос почти на 30 процентов.

Всего за 8 месяцев текущего года к работам были привлечены более 160 тысяч осужденных. А годовой объем произведенной за решеткой продукции в денежном эквиваленте составил около 30 миллиардов рублей.

Чиновник пояснил, что заработок осужденного высчитывается с учетом уровня его, а также варьируется в зависимости от направления работы и норм выработки.

Вместе с тем во ФСИН признали, что желающих работать гораздо больше, чем тех, кого удается трудоустроить. «С учетом того, что число рабочих мест меньше числа привлекаемых к оплачиваемому труду заключенных, у них неполная занятость», - пояснил Пантелеев.

По данным тюремного ведомства, осужденные в местах заключения могут обучаться по 168 профессиям. В основном по специальностям «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «электричество и энергетика», «машиностроение» и «легкая промышленность», сообщает «Российская газета».

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#суды #финансы


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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, когда Медведева посадят, какая у него будет зарплата?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А какая зарплата у Мигули была?

  • yuriygnatev

    yuriygnatev
    48 секунд назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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