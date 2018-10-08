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8октября
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В Бурее во время пожара пострадали гараж и автомобиль

В Бурее во время пожара пострадали гараж и автомобиль
Фото: interfax.ru

8 октября в поселке Бурея Бурейского района горел частный гараж. В результате пострадали и строение, и автомобиль, стоявший в нем.

Сообщение о пожаре в гараже на улице 50-летия Амурского Комсомола.поступило в дневное время. Оперативно на место происшествия прибыли силы пожарной части № 56 поселка Бурея – в составе 6 человек и 2 единиц техники. Через 6 минут было ликвидировано открытое горение.

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В результате пожара гараж поврежден огнем изнутри на общей площади около 3 квадратных метров. У стоявшего внутри легкового автомобиля отечественного производства поврежден по всей площади тент. Люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • yuriygnatev

    yuriygnatev
    37 секунд назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/domapres

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