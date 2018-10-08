В Бурее во время пожара пострадали гараж и автомобиль
8 октября в поселке Бурея Бурейского района горел частный гараж. В результате пострадали и строение, и автомобиль, стоявший в нем.
Сообщение о пожаре в гараже на улице 50-летия Амурского Комсомола.поступило в дневное время. Оперативно на место происшествия прибыли силы пожарной части № 56 поселка Бурея – в составе 6 человек и 2 единиц техники. Через 6 минут было ликвидировано открытое горение.
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В результате пожара гараж поврежден огнем изнутри на общей площади около 3 квадратных метров. У стоявшего внутри легкового автомобиля отечественного производства поврежден по всей площади тент. Люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
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