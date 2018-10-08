Благовещенка с 18-ю кошками просит помощи (фото)

В квартире у благовещенской пенсионерки Любови Рыжковой живут 18 кошек. Животные стали для женщины обузой, из-за плохого самочувствия она не может ухаживать за своими питомцами. Не хватает и денег; вся пенсия амурчанки уходит на квартплату и долги.

«Соседи подкидывают. Видят – кормит, ну что, давай и мы подкинем», –сетует горожанка.

Женщина отмечает: кошек ей приходится спасать. «Сейчас у меня их 18. Я считаю, что это еще мало. По осени у меня было больше 30-ти», – рассказывает Любовь Рыжкова.

Горожанка жалуется, что с таким зверинцем не вылезает из долгов. «Я занимаю, занимаю, в долг, в долг, потом пенсию получаю, отдаю. И снова в долг. Я никогда об этом не жалею. Вы знаете, мне кажется, что в прошлой жизни я была кошкой, потому что я их настолько чувствую, настолько понимаю…» – рассказывает Любовь Семеновна.

Любовь Рыжкова готова отдать часть животных в добрые руки. Пенсионерка примет любую помощь неравнодушных людей. Больше всего женщине нужны корм, а также моющие средства для кошек. Связаться с Любовью Рыжковой можно по телефону 8-914-568-35-92.