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8октября
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сегодня, 19:32 11

Благовещенка с 18-ю кошками просит помощи (фото)

Благовещенка с 18-ю кошками просит помощи (фото)

В квартире у благовещенской пенсионерки Любови Рыжковой живут 18 кошек. Животные стали для женщины обузой, из-за плохого самочувствия она не может ухаживать за своими питомцами. Не хватает и денег; вся пенсия амурчанки уходит на квартплату и долги.

«Соседи подкидывают. Видят – кормит, ну что, давай и мы подкинем», –сетует горожанка.

Женщина отмечает: кошек ей приходится спасать. «Сейчас у меня их 18. Я считаю, что это еще мало. По осени у меня было больше 30-ти», – рассказывает Любовь Рыжкова.

Горожанка жалуется, что с таким зверинцем не вылезает из долгов. «Я занимаю, занимаю, в долг, в долг, потом пенсию получаю, отдаю. И снова в долг. Я никогда об этом не жалею. Вы знаете, мне кажется, что в прошлой жизни я была кошкой, потому что я их настолько чувствую, настолько понимаю…» – рассказывает Любовь Семеновна.

Любовь Рыжкова готова отдать часть животных в добрые руки. Пенсионерка примет любую помощь неравнодушных людей. Больше всего женщине нужны корм, а также моющие средства для кошек. Связаться с Любовью Рыжковой можно по телефону 8-914-568-35-92.

Просмотров всего: 1054

#животные #жизнь

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    скоро они ее съедят

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    Благовещенка с 18-ю кошками просит помощи



    Все 19 хором просят?

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    о чем думала? пусть на улицу выкидывает тогда

  • ~°Nemezida∆~

    ~°Nemezida∆~
    2 часа назад

    Ну и наглые рожи у всех этих кошек...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    "Моющие средства для кошек" поставило в тупик... кошки будут мыть или мыться? Или за кошками прибирать?

    Вонь там ого-го

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Прибью всех. Бесплатно. Или утоплю. На Ваш выбор.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    бедные соседи...

  • Zzz123

    Zzz123
    1 час назад

    Почему то указанный телефон привязан к карте какого то Николая Ивановича

  • Zzz123

    Zzz123
    1 час назад

    Почему то указанный телефон привязан к карте какого то Николая Ивановича

  • мимо шел

    мимо шел
    53 минуты назад

    У меня 2 котяры дома. И я считаю что это много. Но 18?! Чем думала эта пенсинЭрка?

    Тут реально надо котофеев от неё спасать, а не скидываться на help.

  • yuriygnatev

    yuriygnatev
    8 секунд назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/domapres

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