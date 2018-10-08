Амурский фермер получил долгожданную землю спустя годы

Фермеру из села Волково Благовещенского района Алексею Морозову дали землю под строительство животноводческого хозяйства и еще сто гектаров пастбищ. Многолетняя проблема амурского предпринимателя решилась после огласки ее в СМИ.

О проблеме Алексея Морозова «Альфа-канал» и ИА «Амур.инфо» сообщали в январе. Фермер пять лет добивался выделения земельного участка под строительство коровников и лошадиных стойл. Он даже записал видеообращение к президенту РФ. Из-за нехватки территории животные в его хозяйстве гибли. Десятки лошадей, коров, а также куры и свиньи ютились во дворе дома.

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Проблемой заинтересовалось областное министерство имущественных отношений. Алексею Морозову дали в аренду два с половиной гектара земли. Там он уже создал искусственный водоем, чтобы разводить карасей, сазанов. Весной начнет строить коровники и стойла для животных. Администрация Благовещенского района предоставила фермеру в аренду под пастбища больше 100 гектаров земли.