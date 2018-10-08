В Приамурье в 2018 году никто не заболел клещевым энцефалитом

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области подвело итоги сезона активности клещей в 2018 году. Ежегодно в регионе регистрируются единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Также происходят случаи заболевания людей и другими клещевыми инфекциями.

Всего в 2018 году в области было зарегистрировано 5 случаев клещевых инфекций – клещевого боррелиоза. Это в 2 раза ниже заболеваемости прошлого сезона.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в 2018 году в Приамурье не зарегистрировано. Как отмечается, охват населения, проживающего на эндемичных по энцефалиту территориях, прививками на 1 января 2018 года составил 91,4 %, детей – 96,3 %, профессиональных групп риска – более 89 %.

Ежегодно правительством Амурской области выделяются деньги для приобретения вакцины и проведения иммунизации. В 2018 году на приобретение вакцины против энцефалита было выделено более 23 миллионов рублей.

Подлежат иммунизации против энцефалита 55 953 человека, в том числе 22 514 детей и 28 409 лиц из профессиональных групп риска. С учетом проводимой работы, количество желающих привиться за свой счет и за счет работодателей в 2018 году увеличилось на 12 645 человек.

С нарастающим итогом было привито 57 508 человек, из них 23 045 детей. План иммунизации был выполнен, констатируют в Роспотребнадзоре.

В 2018 году в Амурской области было зарегистрировано 2 047 пострадавших от укусов клещей, в том числе 610 детей. Это на уровне 2017 года и не превышает среднемноголетних показателей. 91 % укусов произошли в природных условиях (1 850 случаев).

Был исследован 1 601 клещ и обнаружено 47 особей, зараженных вирусом энцефалита (4,8 %), 39 – боррелиями (4 %), 11 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза (1,1 %), 5 – риккетсиями (0,5 %).

Всем, кто пострадал от укусов клещей, назначалось превентивное лечение.