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8октября
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сегодня, 17:54 20

Амурстат сообщил о росте реальной зарплаты в Приамурье

Амурстат сообщил о росте реальной зарплаты в Приамурье
Фото: 4vsar.ru

Амурстат на своем сайте опубликовал очередные сведения, касающиеся зарплат в Амурской области. Так, среднемесячная начисленная зарплата «по полному кругу предприятий» в январе-августе 2018 года насчитывала 40 571,3 рубля. По сравнению с январем-августом 2017 года этот показатель вырос на 12,6 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года составила 110,2 %.

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Самый высокий уровень начисленной зарплаты сложился в организациях, ведущих свою деятельность в сфере транспортировки и хранения – 56 688,6 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 54 751,9 рубля; профессиональной, научной и технической деятельности – 50 727,3 рубля; добычи полезных ископаемых – 46 994,6 рубля.

Ниже среднеобластного значения сложилась заработная плата у работников, занятых в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 19 469,7 рубля; в гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 578,9 рубля; торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 21 632,5 рубля.

Просмотров всего: 747

#работа #финансы


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    кто же им наркоманам поверит

  • ay

    ay
    4 часа назад

    у кого?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    4 часа назад

    московские наркоманы поверят)))!

  • full

    full
    4 часа назад

    Чо, опять? А я то думаю, схерали помидоры уже почти по двести р за кг? А тут вона чо - реально бабло поперло у амурчан.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    12,6? врут сволочи!!!!!!!!!!!!!!! не менее 126%, в амурке минимальный доход 175 тыроф!!!!!!!!!!! зуб даю орловский!!!!!!!!!!!!!!!! выдерните ему зуб без наркоза!!!!!!!!!!!!!!!!ха-ха!!!!!!!!!!!!!!

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Ура в Амурстате опять зарплату повысили!!!! Скромней нужно жить, а не хвастаться.

    Каждые три четыре месяца по данным Амурстата где-то растет зарплата, где? Пишите адреса фирм, чтобы статистический человек знал в лицо те фирмы, в которых каждые пол года растет зарплата.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    кстати, считаю заявить, что амурстат-это НАРКОПРИТОН!!!!!!!!!!!!!!!! такую хрень, ну про зарплапты, можно постить только наркоманы круто сидящие на игле. Полиция, ФСБ, Лига Сексуальных реформ, ОЗХБ, прошу обратить внимание на Амурстат-они там чем-то колються. Но если вы не отзоветесь! Мы напишем СПОРТЛОТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    че реально есть реальный рост реальной зарплат?

    че в натуре што ли?

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    противно от лжи

  • Просто Рогов

    Просто Рогов
    2 часа назад

    Пусть откроют объявления о вакансиях. Неандертальцы.

  • Просто Рогов

    Просто Рогов
    2 часа назад

    Батя в ФСБ водилой хотел устроиться... 17 или 19 рублей ЗП.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    А что скажет "ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ". Может спор какой возникнет

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Пиздят твари

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Пиздят твари

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    online-buhuchet.ru мы смотрим сюда при начислении заработка.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    амурстат у кого показатели снимает? А количество безработных куда?.. так называемый средний показатель ничего не сообщает о свободных деньгах, которые формируют накопления и сбережения.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Постыдитесь писать такие статьи журналисты, вам самим не стыдно чушь такую печатать? Вы же взрослые люди и такую ерись выносите на обозрение.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    58 минут назад

    ЖОРДЖio

    Постыдитесь писать такие статьи журналисты, вам самим не стыдно чушь такую печатать? Вы же взрослые люди и такую ерись выносите на обозрение.



    Ничего личного, просто одна из древнейших профессий.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    52 минуты назад



    Стали известны города России с самыми высокими и низкими зарплатами

    Самые высокие зарплаты в России по итогам первого полугодия 2018 года зафиксировали в Южно-Сахалинске, Москве, Салехарде и Сургуте. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости», основанного на данных Росстата.

    Так, больше всего в среднем получают в Салехарде (90,54 тыс. руб. в месяц), однако в рейтинге, составленном с учетом отношения зарплаты к цене стандартного потребительского набора, этот город занял второе место.

    В данный набор составители рейтинга включили 112 товаров и услуг, используя средние для городов цены из базы Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

    Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

    ОБЩЕСТВО

    Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск: при средней зарплате в 81,7 тыс. руб. там можно приобрести 3,58 потребительского набора. Третье место занял Сургут, где средняя зарплата составила 72,26 тыс. руб., что эквивалентно 3,2 потребительского набора.

    Четвертое место занял Ханты-Мансийск со средним заработком 66,55 тыс. руб. в месяц (3,09 потребительского набора). Москва заняла пятую строчку списка: средняя зарплата составила 71,77 тыс. руб., на эти деньги можно приобрести 2,97 потребительского набора.

    На последнем, 100-м месте рейтинга оказался город Шахты Ростовской области. Отмечается, что средняя месячная зарплата там 24,91 тыс. руб., этого хватает на 1,32 потребительского набора.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bbb4bc19a79470805b5eedc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

  • yuriygnatev

    yuriygnatev
    10 секунд назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/domapres

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