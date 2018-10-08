Амурстат сообщил о росте реальной зарплаты в Приамурье

Фото: 4vsar.ru

Амурстат на своем сайте опубликовал очередные сведения, касающиеся зарплат в Амурской области. Так, среднемесячная начисленная зарплата «по полному кругу предприятий» в январе-августе 2018 года насчитывала 40 571,3 рубля. По сравнению с январем-августом 2017 года этот показатель вырос на 12,6 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года составила 110,2 %.

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Самый высокий уровень начисленной зарплаты сложился в организациях, ведущих свою деятельность в сфере транспортировки и хранения – 56 688,6 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 54 751,9 рубля; профессиональной, научной и технической деятельности – 50 727,3 рубля; добычи полезных ископаемых – 46 994,6 рубля.

Ниже среднеобластного значения сложилась заработная плата у работников, занятых в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 19 469,7 рубля; в гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 578,9 рубля; торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 21 632,5 рубля.