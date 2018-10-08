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Подготовку к ремонту дома в Благовещенске не могут начать из-за затопленного подвала

Подготовку к ремонту дома в Благовещенске не могут начать из-за затопленного подвала

Разваливающийся жилой дом в Благовещенске включен в программу проведения капитального ремонта. Однако составить проектно-сметную документацию пока нет возможности, так как инженерные сети находятся в подвале, а тот заполнен.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители дома № 261 на улице Ломоносова боятся, что их жилье развалится. Подвал здания затоплен, инженерные сети изношены почти на 100 %, в стенах трещины, которые заделывали сами жильцы.

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В фонде капитального ремонта сообщили, что дом включен в программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах». Проведение капремонта внутридомовых инженерных систем должно завершиться до декабря 2019 года.

В доме планируется замена стояков системы водоснабжения и ответвления от стояков в квартирах до первой запорной арматуры; замена разводящих трубопроводов в подвале и узлов учёта и управления. В инженерной системе электроснабжения должны заменить вводно-распределительные устройства, внутридомовые разводящие магистрали, электрооборудование для обеспечения работы инженерных систем, сеть освещения мест общего пользования. В инженерной системе отопления заменят стояки, магистрали системы отопления, узлы учета и управления, теплообменники. В инженерной системе водоотведения заменят стояки системы водоотведения, выводящие труб системы водоотведения, выпусков канализации.

Однако проектная организация не смогла провести обследование сетей многоквартирного дома № 261. Был проведен осмотр подвального помещения. Оно оказалось затоплено, система водоотведения находится в аварийном состоянии.

«Для проведения работ по изготовлению проектно-сметной документации, управляющая компания должна обеспечить беспрепятственный доступ в подвальное помещение с предварительным уведомлением Фонда. Акт осмотра представитель управляющей компании подписать отказался. До сегодняшнего дня управляющая компания не уведомила о том, что в подвальное помещение возможен доступ для проведения контрольно-измерительных работ», – сообщили в фонде капитального ремонта.

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    И как раньше без всяких проектов и смет делали ремонты? Развели дармоедов, которые сметы составляют за бешеные деньги, а другие без этой сметы не подписывают ремонт.

  • Злодей

    Злодей
    2 часа назад

    DimonS

    И как раньше без всяких проектов и смет делали ремонты? Развели дармоедов, которые сметы составляют за бешеные деньги, а другие без этой сметы не подписывают ремонт.



    Ну, думаю и без сметы вряд ли кто будет делать ремонт в затопленном помещении.

    Всё логично. Если пройти для осмотра не могут, то как потом будут ремонтировать? В водолазных костюмах?

    PS: можно найти проект сетей данного дома и сделать ПСД по нему. Хотя наверное и проект уже не найдешь, и поди закон так делать запрещает.

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