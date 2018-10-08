Свободненские коммунисты считают, что их кандидату незаконно не дают участвовать в выборах мэра

Воскресенье, 7 октября, было последним днем, когда желающие участвовать в досрочных выборах мэра Свободного могли подать документы на выдвижение. Официально заявляется, что за кресло градоначальника будут бороться 7 человек. Однако с этим не согласны свободненские коммунисты.

Они считают, что незаконно не приняли документы у 8-го претендента, выдвинутого их отделением. Оксана Федосеева принесла их в комиссию за несколько часов до полуночи.

Попытку вручить официальные бумаги представители отделения сняли на видео, которое выложили в Сеть. На нем Оксана Федосеева – кандидат от партии КПРФ – звонит председателю местной избирательной комиссии и просит принять у нее документы. Но председатель отвечает, что документы принимали до 18:00. Позднее выясняется, что съемка сделана около 22:00.

По мнению первого секретаря Свободненского горкома КПРФ Андрея Мирошина, документы у их кандидата должны были принять до конца дня, 7 октября. То есть фактически – до 24:00.

«У нас тут возникло противоречие в законодательстве, потому что в законе определяется последний день подачи – это было 7 октября. Единственное, избирательная комиссия установила жесткую норму – до шести часов. Мы принесли документы несколько позже. Поэтому мы сейчас обжалуем действия избирательной комиссии. Кандидат был выдвинут, мы сроки выдвижения соблюли, конференция у нас прошла 3 октября. Документы у нас не приняли, хотя 7 октября у нас, как известно, закачивается в 24:00. Избирательная комиссия ссылается на закон Амурской области, а в федеральном законе нет жесткой привязки ко времени. Поэтому от кандидата будут жалобы в городскую и областную избирательные комиссии и ЦИК», – прокомментировал позицию коммунистов Андрей Мирошин.

Он уточнил, что после получения ответов от избиркомов несостоявшийся кандидат будет обращаться в суд. «Суд может принять решение и зарегистрировать кандидата даже за двое суток до выборов», – уточнил первый секретарь горкома. Причину, по которой Оксана Федосеева принесла документы после 18:00, он озвучивать не стал.

Ситуацию прокомментировали в областном избиркоме. Там считают, что никакого противоречия законодательству нет. И говорят, что в комиссии Свободного пошли навстречу потенциальным кандидатам и не стали сокращать сроки выдвижения. Хотя по закону могли бы.

«В региональном законе закреплено, что документы должны быть представлены не позднее 18:00 по местному времени последнего дня выдвижения. Эту поправку приняли депутаты законодательного собрания. Раньше, когда этой нормы не было, комиссии сидели до 24 часов и ждали. Эту поправку приняли весной текущего года. В законодательном собрании представители КПРФ знакомились с законопроектом. В данном случае комиссия действовала в рамках закона, которая этот закон применяет и не дает ему толкование. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" называется рамочным, потому что он устанавливает рамки, в пределах которых остается место для правотворчества региональным законодателям. По федеральному закону, к примеру, период выдвижения в органы местного самоуправления должен составлять не менее 20 дней. В нашем региональном законе этот период установлен – 25 дней с предоставлением документов не позднее 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения. Кроме того, при досрочных выборах сроки избирательных действий могут быть сокращены на 1/3. Комиссия не пошла на это – оставили 25 дней, чтобы все кандидаты успели участвовать и предоставлять документы на выдвижение», – прокомментировала Татьяна Ныркова, кандидат юридических наук и секретарь областной избирательной комиссии.

Также в избиркоме сообщили, что представителей всех отделений амурских партий собирали и знакомили с новшествами в избирательном законодательстве еще весной, накануне сентябрьского единого дня голосования.

Кандидат от КПРФ на должность мэра Свободного пытается подать документы на выдвижение в ИКМО

Кроме того, в избирательной комиссии Свободного есть член комиссии с правом решающего голоса, кандидатуру которого предложили в КПРФ и который принимает участие в утверждении календарного плана выборных кампаний, где прописаны все даты и сроки. В избиркоме говорят, что этот план был опубликован в местной муниципальной газете, на сайте ИКМО, а также на информационном стенде возле избирательной комиссии.

Однако коммунисты Свободного считают, что правда на их стороне, так как временные рамки не прописаны в федеральном законе. Свою правоту, если придется, готовы отстаивать в суде.

И пока не доказано обратное, в официальном списке претендентов на должность мэра Свободного значатся 7 человек. Трое из них подали документы 7 октября до 18:00. Кроме того, в списке кандидатов три человека с одной фамилией – Осипов.

В воскресенье документы в избирательную комиссию принесли: самовыдвиженец, сотрудник НИПИГАЗ Сергей Никитович Осипов; представитель политической партии «Справедливая Россия», главный инженер ООО «Спецавтотех» Федор Федорович Осипов, а также кандидат, выдвинутый амурским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» – Юрий Александрович Федосеев, работающий в ООО «Северпроектстрой».

Ранее о своем желании возглавить город президентского внимания заявили три самовыдвиженца: Татьяна Майорова, которая подала документы 1 октября; Владимир Константинов и Николай Радкевич, которые подали документы 3 октября; а также кандидат от партии ЛДПР, депутат Законодательного собрания Амурской области Анатолий Осипов – он принес документы в ИКМО 6 октября.

С 17 октября кандидаты могут проводить агитацию в СМИ. До 18:00 12 октября им необходимо сдать документы на регистрацию. До этого же времени самовыдвиженцы должны принести в местную избирательную комиссию подписи в свою поддержку. Их должно быть не менее 200. Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, от сбора подписей освобождены.

Выборы мэра Свободного состоятся 11 ноября. Предыдущий градоначальник Юрий Романов ушел со своего поста досрочно, не проработав в должности и года. На досрочном прекращении его полномочий настоял прокурор Свободного – в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.