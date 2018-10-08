Благовещенскую агломерацию могут включить в приоритетный национальный проект

Фото: vseverske.info

Благовещенскую агломерацию планируется включить в приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Он разработан по инициативе президента РФ и принят на заседании совета при главе государства по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Основная цель проекта – снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций. А также – приведение дорог крупнейших городских агломераций в «нормативное транспортно-эксплуатационное состояние», сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

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Правительством региона на протяжении всего года велась совместная работа с министерством транспорта России, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Росавтодором по снижению порога численности субъектов дальневосточного региона, для участия в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».

«Включение в проект программы дорожной деятельности Амурской области и Благовещенской городской агломерации предполагает привлечение дополнительных средств в дорожный фонд. Начиная с 2019 года на протяжении 6 лет на улично-дорожную сеть города Благовещенска как столицу субъекта из федерального бюджета будет направляться иной межбюджетный трансферт в размере 400 миллионов рублей ежегодно, которые будут направлены на улично-дорожную сеть городской агломерации», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

На территории Приамурья создана городская Благовещенская агломерация. В состав дорожной сети агломерации вошли город Благовещенск и населенные пункты Благовещенского района: села Чигири и Вернеблаговещенское, с общей протяженностью автомобильных дорог общего пользования 241,67 километра. Из них 76 километров автомобильных дорог регионального значения, 154,07 километра – ядро агломерации (город Благовещенск) и 11,6 километра автодорог сел-спутников (Благовещенский район).

При составлении перечня с учетом «маятниковой» трудовой миграции населения включены: магистральные дороги и улицы непрерывного движения, наиболее загруженные улицы в жилой застройке, промышленных и коммунально-складских зонах. Выбор объектов осуществлялся на основе анализа таких факторов, как интенсивность транспортного потока, наличие объектов социальной инфраструктуры, плотность жилой застройки и прохождение маршрутов общественного транспорта.

Перед началом реализации проекта, для предварительного проведения ремонта инженерных сетей либо их синхронизации, ресурсоснабжающие предприятия проводят оценку финансовых возможностей для ремонта сетей, после чего на уровне правительства области будет рассмотрен вопрос о необходимости бюджетной поддержки в рамках финансирования мероприятий по модернизации ЖКХ.

«Наша основная цель – к 2024 году достичь до 85 % основных показателей, соответствующих нормативным требованиям, доли протяженности автомобильных дорог, включенных в дорожную сеть городской агломерации. К концу года наши показатели – 57 % дорог, которые находятся в нормативном состоянии. И мы должны снизить количество аварийно-опасных участков на дорогах Благовещенской городской агломерации не менее чем на 20 %, по отношению к числу зарегистрированных ДТП в 2017 году», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин.