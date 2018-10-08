Подозреваемого в убийстве на благовещенской остановке нашли в Тыве (видео)
Жителю Республики Тыва предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в Благовещенске. Преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля текущего года. Местом трагедии стала автобусная остановка в районе перекрестка улиц Северной и Артиллерийской.
Жертвой 23-летнего тывинца стал 49-летний прохожий, который на свою беду оказался на пути у незнакомца. На допросе подследственный рассказал, что между ним и прохожим произошел конфликт, в ходе которого он нанес множественные удары руками, а также подручными предметами по голове потерпевшего.
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После этого 23-летний уроженец Республики Тыва, приехавший в Амурскую область на заработки, поспешил покинуть Благовещенск. Его объявили в федеральный розыск. Тем временем сотрудники уголовного розыска полиции Благовещенска совместно с коллегами из областного УМВД отсмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и отследили маршрут передвижения подозреваемого до и после совершения преступления.
В ходе просмотра записей полицейские выяснили, что перед тем, как совершить преступление, подозреваемый распивал алкоголь в компании с молодыми людьми. Полицейские нашли и опросили их, выяснили, где живет и как зовут подозреваемого.
Выяснилось, что злоумышленник приехал на заработки в Благовещенск из Республики Тыва. Оперативникам удалось установить его имя, фамилию, а также то, что после совершения преступления мужчина уехал на родину. Уже через несколько дней установили его местонахождение – он находился в селе Тоора-Хем Республики Тыва. Молодого человека задержали и доставили в Амурскую область. Это случилось только в конце сентября, так как в Тыве он был привлечен к уголовной ответственности за кражу.
Подозреваемому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». При проведении следственных действий на месте преступления подследственный подтвердил свои показания. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
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