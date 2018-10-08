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В Приамурье похолодает и выпадет мокрый снег: прогноз погоды на 9 октября

В Приамурье похолодает и выпадет мокрый снег: прогноз погоды на 9 октября
Фото: snob.ru

В Амурской области 9 октября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами ожидается туман. Северо-западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, местами усиливаясь до 8-13 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 2…7, местами будет около нуля. Днем термометры покажут плюс 5…10, местами по северу будет около нуля.

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В Благовещенске в этот день преимущественно облачно. Ночью ожидаются слабые, днем умеренные осадки в виде дождя, возможен мокрый снег. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, в утренние часы и днем до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 1…3, днем будет плюс 6…8, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Комментарии
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  • yuriygnatev

    yuriygnatev
    47 секунд назад

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