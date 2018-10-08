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сегодня, 16:28 2

Дети забрались на крышу ради селфи

Дети забрались на крышу ради селфи
Фото: Блокнот-Воронеж

Жители Воронежа обеспокоены тем, что любители экстремального селфи облюбовали крыши их домов. В полицию регулярно поступают сообщения о таких происшествиях.

Дети лишены страха за свою жизнь и чрезмерно увлечены социальными сетями. Многие подростки для красивого, а главное, экстремального кадра, готовы совершить любой необдуманный поступок.

Так, в воронежском районе Боровое жители уже несколько недель обеспокоены тем, что крыши их высотных домов стали объектом для прогулок и селфи подростков.

Очевидцы сообщают, что большинство любителей подобных развлечений едва достигли возраста 12-15 лет. Информация о таких прогулках уже неоднократно поступала в полицию и службу спасения, коммунальщики перекрыли все входы на крыши, но молодежь все же находит возможность побывать на верху здания, сообщает VistaNews.

Фото: Obzor.io

6 октября на одной из крыш района была замечена группа ребят, которые играли там в догонялки, а одна из девочек просто сидела на краю и фотографировала свои ноги. После того как жители начали кричать, чтобы дети слезли, и вызывали полицию, компания начала спускаться. Известно, что подобные развлечения довольно часто приводят к смертельному исходу из-за неосторожности и беспечности подростков. В учебных заведениях происходит профилактика данного явления, но вот родители часто даже не знают, где бывают их дети.

4 октября девушка едва не погибла в Петербурге во время попытки сделать селфи. Она получила серьезный перелом шеи и множественные ушибы.

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#дети #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • BiViS1984

    BiViS1984
    5 часов назад

    в ПОЛЛЮЦИЮ)))))) Амур инфо исправьте)))):::::Жители Воронежа обеспокоены тем, что любители экстремального селфи облюбовали крыши их домов. В ПОЛЛЮЦИЮ регулярно поступают сообщения о таких происшествиях.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Да уж.

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