В Циолковском появилась площадка для игры в большой теннис

Фото пресс-службы администрации ЗАТО Циолковский

4 октября в ЗАТО Циолковский состоялось торжественное открытие новой многофункциональной спортивной площадки. Она расположена недалеко от городского спортивного комплекса и предназначена для развития детского и взрослого спорта.

Культивироваться на ней будут такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол, большой теннис, пишет пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский.

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Площадка будет бесплатной для воспитанников местной спортивной школы. Для добровольных групп здоровья планируется ввести умеренную плату, которую рассчитают в ближайшее время.

Для обеспечения безопасности как самих занимающихся, так и спортивного оборудования (площадка включает в себя волейбольные стойки, передвижные баскетбольные щиты, сетку для тенниса, ворота для мини-футбола, гандбола), свободного доступа на объект не будет. Дети станут заниматься в присутствии тренеров.

На торжественном открытии присутствовали врио главы администрации ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий, глава ЗАТО Марина Зенина, заместитель главы администрации по социальным вопросам Александр Храмов, начальник отдела культуры, образования и спорта Ольга Павленко, директор спортивной школы Олег Сергеев, депутаты думы ЗАТО Циолковский, другие представители органов местного самоуправления, общественности и жители города.

«Сегодня действительно очень знаменательный день, – отметил в своем обращении врио главы администрации Сергей Левицкий. – Я хочу поблагодарить руководство спортивной школы, – замечательная площадка! Уверен, что таких площадок будет все больше и больше, потому что курс и нашей страны, и нашей Амурской области, взятый президентом, губернатором и всех людей, которые работают на этой территории, я имею в виду администрацию, – он направлен на оздоровление нашего подрастающего поколения. В добрый путь!»

«Очень радует, что у нас появилось это социально значимое место, где с удовольствием будет приобщаться к спорту и взрослое, и детское население города. Ведь проведение досуга до сих пор считалось одной из нерешенных проблем нашего ЗАТО. Надеемся, что с открытием многофункциональной спортивной площадки этот вопрос решится, и мы не только поддержим интерес к спорту среди уже занимающихся спортсменов, но и у других жителей появится желание приобщиться к спортивной жизни нашего города», – отмечает пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский.