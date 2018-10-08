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сегодня, 16:25 10

Александр Рябошапко отказался от операции в Германии

Александр Рябошапко отказался от операции в Германии

18-летний Александр Рябошапко, с рождения страдающий сидеробластной анемией, прошел обследование в Германии и вернулся домой. Заболевание Саши генетическое. Побороть его можно только пересадкой костного мозга. Но после операции у пациентов есть риск впасть в кому или получить другие осложнения.

Для поездки в Германию Александру амурчане собрали 23 тысячи евро, или почти 2 миллиона рублей. 18-летний парень из Новобурейского прилетел в детскую университетскую онкогематологическую клинику Фрайбурга. После обследования выяснилось, что вылечить Сашу врачи не могут. Об этом его мама рассказала своим подписчикам в Инстаграме.

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«Не лечится. Они мне говорили, что у них это заболевание излечимо, но когда мы приехали, обследование прошло, и у него поломка гена. Болезнь лечится, когда она приобретенная, но, оказывается, оно есть и врожденное, и приобретенное», – рассказала Ирина Рябошапко.

Германские специалисты подтвердили, что сидеробластная анемия – заболевание генетическое. Саше нужна пересадка костного мозга. Есть и донор. Но после операции Саша может получить осложнения. Если бы донорами стали родные брат или сестра, шансы на выздоровление выросли бы в разы.

«Всего может быть 20 % положительных случаев из ста. Дети и глохнут, и слепнут, и в кому впадают. Саша всё это слышал на приеме, в общем, он отказывается от пересадки. А если не делать пересадку, то наше заболевание неизлечимо», – рассказала Ирина Рябошапко.

Изначально деньги семья просила на лечение. В аккаунте мамы Александра в нескольких публикациях речь идет именно о лечении. В итоге благотворительные средства были потрачены на обследование. Это вызвало негативные комментарии в социальных сетях. Некоторые амурчане решили, что их ввели в заблуждение. Ирина Рябошапко пояснила, что в германскую клинику семья перевела все собранные средства. Часть ушла на обследование. В течение двух месяцев врачи сделают перерасчет. Оставшуюся сумму семья Рябошапко потратит на лекарства или оставит на операцию. В ближайшее время Саша и его мама должны решить, стоит ее делать или молодой человек будет по-прежнему жить с тяжелой формой анемии.

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#здоровье #соцзащита


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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    6 часов назад

    О том, что заболевание генетическое и не лечится было известно много лет назад, когда мальчик лежал в детской гематологии, и его костный мозг отправляли в Москву. Парня очень жаль. Зачем мать повезла в эту тяжёлую поездку? Загорелся последней надеждой (бесполездной), а теперь как ему? Немцы алчные сволочи, знали весь анамнез заранее! Просто высосали деньги. Не удивлюсь, что и не тратились на исследования, сразу начали платного донора подбирать.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    6 часов назад

    Можно было на эти 23 тыс евро качественные лекарства приобрести. Костный мозг пересаживают успешно во многих клиниках России, и бесплатно! За счёт благот.фондов, ВМП

  • самовлюбленый индюк

    самовлюбленый индюк
    6 часов назад

    так ведь есть причина отказаться ...жизненный уровень пенсионера приравнен к Германии ...на кой Германия мы и сами с усами

  • самовлюбленый индюк

    самовлюбленый индюк
    6 часов назад

    областная больница ждёт тебя !!!

  • Vtorzenie

    Vtorzenie
    5 часов назад

    Главное чтобы теперь этот ген дальше не распространялся.

  • Tina22

    Tina22
    5 часов назад

    Держись парень!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ЧТД... (

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    Здравомыслящая

    О том, что заболевание генетическое и не лечится было известно много лет назад, когда мальчик лежал в детской гематологии, и его костный мозг отправляли в Москву. Парня очень жаль. Зачем мать повезла в эту тяжёлую поездку? Загорелся последней надеждой (бесполездной), а теперь как ему? Немцы алчные сволочи, знали весь анамнез заранее! Просто высосали деньги. Не удивлюсь, что и не тратились на исследования, сразу начали платного донора подбирать.



    Всё ясно и понятно.

  • Obyknovennaya

    Obyknovennaya
    19 минут назад

    И костный мозг нельзя ему пересадить, так как ему многократно переливались компоненты донорской крови. Отторжение практически 100% даже от близкородственного донора. А если и приживается, то органы просто не справятся с утилизацией железа, ферментов и прочей лабуды для его переработки весьма недостаточно, врезультате генетической поломки. Всё изначально было ясно, зачем парня мучали непонятно.

  • yuriygnatev

    yuriygnatev
    1 минута назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/domapres

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