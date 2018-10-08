В Фонде капремонта Амурской области назначено новое руководство

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области сменилось руководство. На официальном сайте ведомства пропала фотография и данные о прежнем директоре Сергее Батурине. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Шоплик. До этого он работал заместителем в этом же ведомстве.

Учредителем областного фонда капитального ремонта домов является региональное министерство ЖКХ. Официальные причины смены руководства пока не названы. Ранее, во время визита в Селемджинский район, губернатор Амурской области Василий Орлов раскритиковал работу Фонда и не исключил освобождения руководителя от должности за неисполнение поручений власти.

«Фонд не работает по всей области, там сейчас скопилось денег 1 миллиард 600 миллионов. Это деньги, которые все мы с вами заплатили. Фонд не работает, как они говорят, по основной причине, потому что законодательство не позволяет. Там, где есть скрытые работы, законодательство запрещает, это очень длительная процедура. Законодательство запрещает оплачивать эти работы. Например, что такое ремонт крыши? Должна быть проектная документация, они заказывают ПСД, получают ПСД, приходят вскрывают крышу, там какие-то скрытые работы, сгнившие какие-то доски внизу, которых не было видно. Им снова надо идти корректировать ПСД. Поэтому компании не хотят работать по этим ремонтам.

У нас сейчас, кстати, уголовные дела на этот фонд. За то, что они дали переплату по ряду объектов. А почему эта переплата произошла, потому что приехали, в соответствии с ПСД вскрыли, работы дальше продолжать не могут, предъявили – фонд оплатил. А надо было делать корректировку ПСД и потом, соответственно, получать эти средства. Это то, что происходит сейчас, законодательство федеральное такое. Но другое дело, что фонд молчит. Надо было, я вам говорил два месяца назад, пакет документов. Я с министром ЖКХ встречался, надо было этот пакет документов в руки ему отдавать», – сказал тогда Василий Орлов.