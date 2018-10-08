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8октября
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сегодня, 16:06 10

В Фонде капремонта Амурской области назначено новое руководство

В Фонде капремонта Амурской области назначено новое руководство

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области сменилось руководство. На официальном сайте ведомства пропала фотография и данные о прежнем директоре Сергее Батурине. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Шоплик. До этого он работал заместителем в этом же ведомстве.

Учредителем областного фонда капитального ремонта домов является региональное министерство ЖКХ. Официальные причины смены руководства пока не названы. Ранее, во время визита в Селемджинский район, губернатор Амурской области Василий Орлов раскритиковал работу Фонда и не исключил освобождения руководителя от должности за неисполнение поручений власти.

«Фонд не работает по всей области, там сейчас скопилось денег 1 миллиард 600 миллионов. Это деньги, которые все мы с вами заплатили. Фонд не работает, как они говорят, по основной причине, потому что законодательство не позволяет. Там, где есть скрытые работы, законодательство запрещает, это очень длительная процедура. Законодательство запрещает оплачивать эти работы. Например, что такое ремонт крыши? Должна быть проектная документация, они заказывают ПСД, получают ПСД, приходят вскрывают крышу, там какие-то скрытые работы, сгнившие какие-то доски внизу, которых не было видно. Им снова надо идти корректировать ПСД. Поэтому компании не хотят работать по этим ремонтам.

У нас сейчас, кстати, уголовные дела на этот фонд. За то, что они дали переплату по ряду объектов. А почему эта переплата произошла, потому что приехали, в соответствии с ПСД вскрыли, работы дальше продолжать не могут, предъявили – фонд оплатил. А надо было делать корректировку ПСД и потом, соответственно, получать эти средства. Это то, что происходит сейчас, законодательство федеральное такое. Но другое дело, что фонд молчит. Надо было, я вам говорил два месяца назад, пакет документов. Я с министром ЖКХ встречался, надо было этот пакет документов в руки ему отдавать», – сказал тогда Василий Орлов.

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#ЖКХ


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Василий Орлов констатировал, что амурский фонд капремонта «не работает»

Комментарии
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  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    6 часов назад

    шило на мыло? словно зам ведет иную линию в работе, нежели начальник.

  • батарейка

    батарейка
    6 часов назад

    Может он просто в отпуск пошёл и зам исполняет обязанности

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    6 часов назад

    Никого не буду защищать, но данная должность - расстрельная! При любом раскаладе будут претензии к фонду.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    «А вы, друзья, как ни садитесь,

    Всё в музыканты не годитесь».

  • Nakamura

    Nakamura
    4 часа назад

    Шоплик, это который машинами торговал в Атике? Большой специалист наверное в строительстве раз так резко переквалифицировался)

  • full

    full
    3 часа назад

    Один упырь насосался, дал другому.

  • Александр 900

    Александр 900
    3 часа назад

    Накуй он нужен этот фонд? У них деньги скопились, девать не куда)))

    P.S. А квитанции идут...

  • Александр 900

    Александр 900
    3 часа назад

    Накуй он нужен этот фонд? У них деньги скопились, девать не куда)))

    P.S. А квитанции идут...

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    1 час назад

    Организация, которая ничего не может сделать! А деньги собираются!!!!! МММ

  • foxik62

    foxik62
    23 минуты назад

    Далеко Шоплик пойдёт. Начинал медпредставителем от одной из хабаровских фармкомпаний, коробки носил.

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