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8октября
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сегодня, 15:47 6

Благовещенцы собирают деньги на ремонт общественного книжного шкафа

Благовещенцы собирают деньги на ремонт общественного книжного шкафа

В Благовещенске горожане собирают средства на ремонт книжного шкафа, установленного возле Общественно-культурного центра три года назад. За это время пункт книгообмена, стоящий на улице, дважды становился объектом вандализма.

При этом у книжных уличных шкафов, которых в Благовещенске несколько, нет надзирающих. Через точки книгообмена горожане делятся печатными изданиями – приносят, забирают, берут на время почитать. Благовещенцы активно пользуются общественными книжными шкафами.

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У народного проекта нет надзирающих, но есть опекающие – это блогер Амур.инфо Светлана Казачинская и заместитель директора Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского Оксана Праскова. Они обратились за помощью по ремонту шкафа на ОКЦ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в сентябре книжный шкаф подвергся нападению – неизвестные разбили стекло в двери. «Сначала показалось, что весь ущерб ограничен выбитым стеклом в восточной двери (его уже оперативно поменяли), но диагностика показала, что повреждений больше, чем казалось с первого взгляда. Именно этому шкафу в октябре 2018-го сравняется три года, и ему предстоит пережить четвертую свою зиму. Не хочется отпускать его в морозы и полярную ночь подбитым и обиженным», – написала Светлана Казачинская у себя в Фейсбуке.

Светлана Анатольевна предоставила смету работ, составленную мастером. Всего на ремонт шкафа требуется 17 810 рублей. Самая дорогая часть работы – замена дверного блока, которая стоит 12 105 рублей. «За неполные двое суток с момента публикации по 200-300-500 рублей набросали 4 000, были и более серьезные взносы: общая сумма на данный момент составила около 13 000 рублей», – сообщила Светлана Казачинская. Все, кто готов пожертвовать на общее дело любую сумму от 10 рублей, могут связаться со Светланой Казачинской через ее блог на Амур.инфо.

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#жизнь #культура


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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Паразиты! Скоты!.. КОМУ он мешаел, этот шкаф?

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    7 часов назад

    может вообще его убрать за ненадобностью, а то куда не плюнь везде одни читающие и те только сидя на горшке

  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    На фото скамейка не крашенная и давно не ремонтированная давайте и на нее скинемся.

  • Max-1990

    Max-1990
    6 часов назад

    Интересно а городские власти на что? Такая мелочь вроде , но и тут простой народ должен деньги собирать. Подчинили бы да и пропиарились заодно.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Max-1990

    Интересно а городские власти на что? Такая мелочь вроде , но и тут простой народ должен деньги собирать. Подчинили бы да и пропиарились заодно.



    Камеру с хорошим разрешением в районе шкафа городские власти в поддержку общественного проекта если бы установили - вот это было бы замечательно.

  • yuriygnatev

    yuriygnatev
    1 минута назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/domapres

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