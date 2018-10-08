Благовещенцы собирают деньги на ремонт общественного книжного шкафа

При этом у книжных уличных шкафов, которых в Благовещенске несколько, нет надзирающих. Через точки книгообмена горожане делятся печатными изданиями – приносят, забирают, берут на время почитать. Благовещенцы активно пользуются общественными книжными шкафами.

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У народного проекта нет надзирающих, но есть опекающие – это блогер Амур.инфо Светлана Казачинская и заместитель директора Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского Оксана Праскова. Они обратились за помощью по ремонту шкафа на ОКЦ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в сентябре книжный шкаф подвергся нападению – неизвестные разбили стекло в двери. «Сначала показалось, что весь ущерб ограничен выбитым стеклом в восточной двери (его уже оперативно поменяли), но диагностика показала, что повреждений больше, чем казалось с первого взгляда. Именно этому шкафу в октябре 2018-го сравняется три года, и ему предстоит пережить четвертую свою зиму. Не хочется отпускать его в морозы и полярную ночь подбитым и обиженным», – написала Светлана Казачинская у себя в Фейсбуке.

Светлана Анатольевна предоставила смету работ, составленную мастером. Всего на ремонт шкафа требуется 17 810 рублей. Самая дорогая часть работы – замена дверного блока, которая стоит 12 105 рублей. «За неполные двое суток с момента публикации по 200-300-500 рублей набросали 4 000, были и более серьезные взносы: общая сумма на данный момент составила около 13 000 рублей», – сообщила Светлана Казачинская. Все, кто готов пожертвовать на общее дело любую сумму от 10 рублей, могут связаться со Светланой Казачинской через ее блог на Амур.инфо.