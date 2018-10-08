Жители Тындинского района получили компенсации за то, что их квартиры затопило

Фото: gazeta-bam.ru

Минувшим летом в поселке Дипкун Тындинского района случилось происшествие в одном из многоквартирных домов. Два подъезда вместе с квартирами оказались затоплены. Это произошло из-за ремонта крыши. К настоящему времени люди получили компенсации за причиненный ущерб.

Как пишет газета «БАМ», речь о доме № 12 по улице Мира в поселке. Крыша здесь протекала не один год, и жилое здание попало в программу капитального ремонта. Но работы все никак не могли начаться вовремя.

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«Градус терпения жителей злополучного дома нарастал. Не раз в поселок приезжали районные власти и представители фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Ремонт крыши отодвигался на неопределенный срок, так как никто из строителей не хотел выходить на аукцион. Только в этом году начался ремонт крыши, и дипкунцы были уверены, что все их страдания наконец-то уйдут в прошлое», – пишет издание.

Это лето на севере Приамурья выдалось дождливым и холодным, однако фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области и компанию «Надежда», которая занялась ремонтом крыши, этот факт не испугал.

«Люди были рады тому, что их протекающую крышу наконец-то отремонтируют. Но счастье длилось недолго, – рассказывает председатель районного Совета народных депутатов Татьяна Клепцова. – ​Лето в Тындинском районе выдалось дождливым. И один из таких дождей застал врасплох строителей. По халатности или несерьезному подходу к делу 27 июля оказался затоплен подъезд дома с пятого по первый этажи. Люди с участием администрации сельсовета и представителя организации, которая занималась ремонтом, составили акты обследования квартир: были залиты внешние и межкомнатные стены, намокли обои, потолочная плитка, линолеум. Пострадало имущество жителей дома – ​мебель, бытовая техника, одежда. Была залита электропроводка, вода текла буквально из розеток».

17 августа ситуация повторилась. Были залиты квартиры уже в другом подъезде. Тогда газета «БАМ» обратилась в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области, Тындинскую городскую прокуратуру.

В сентябре газета получила официальный ответ от фонда капремонта. Из него следует, что специалисты осмотрели семь квартир, по трем был установлен ущерб личному имуществу. Люди получили от пяти до тридцати тысяч рублей на ремонт жилья.

Издание связалось с некоторыми жильцами затопленных квартир. Проживающая на третьем этаже Жанна Гусева рассказала, что у нее пострадали обои в кухне, ванной комнате, коридоре и детской. Произошло частичное замыкание электропроводки. Все это отражено и в акте обследования. Ремонт семья делает своими силами, обои и клей приобрели на деньги, которые им выплатили в качестве компенсации.

Аналогичная ситуация в квартире семьи Яковлевых, которая расположена на четвертом этаже. Пришли в негодность обои в комнатах, требует восстановления потолок. Ремонт они пока не начали, но компенсацию получили.

По словам жителей Дипкуна, сейчас крыша дома практически полностью завершена. Несмотря на то, что дожди продолжаются, в их квартирах и подъездах сухо. Тревогу вызывают балконы, которые не попали в планы по капитальному ремонту. Из-за дождей их периодически топит. В отделе ЖКХ, энергетики и строительства администрации Тындинского района изданию объяснили, что ремонт балконов входит в работы по фасаду дома. Он запланирован лишь на 2038-2040 годы. Если же есть необходимость передвинуть эти сроки, то объект может попасть в краткосрочные планы, которые власти составляют ежегодно.

«БАМ» пишет, что дом № 12 по улице Мира построен в 1990 году. В нем проживают 170 человек. Жильцами начислено 1 миллион 564 тысячи 760 рублей взносов по капремонту. Задолженность составляет 353 тысячи 232 рубля.

Ремонт подвала здесь запланирован на 2026-2028 годы, ремонт фундамента – на ​2026-2028 годы, фасада – ​2038-2040 годы, систем электроснабжения, отопления и теплоснабжения – 2041-2043 годы.

Как сообщало Амур.инфо, ранее глава Приамурья Василий Орлов констатировал, что амурский Фонд капремонта не работает. Над руководителем фонда нависла угроза увольнения.