В Белогорске выжгут траву на девяти опасных участках

Фото: ria.ru

133 пожарных гидранта, 8 водонапорных башен и 2 пожарных водоема готовы к работе в Белогорске в связи с началом особого пожароопасного режима. В городе запрещено поджигать сухую траву и отходы производства, выжигать сенокосные угодья, пастбища, сжигать мусор на садоводческих и дачных участках.

На территории муниципалитета уже выполнен ряд превентивных мероприятий. Разработана и утверждена программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы», оперативный план тушения природных пожаров, паспорта пожарной безопасности. Создан постоянно действующий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций, социально значимых происшествий и тушению пожаров.

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«В Белогорске организована работа патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, – рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Драгунов. – Планируется проведение профилактических отжигов сухой травянистой растительности на девяти опасных участках: в селе Низинное, двух участков в микрорайоне Мостопоезд, в Автобате, в районе дома престарелых, в районе острова Старица, у озера Зеркальное, на 6-м и 7-м километре Благовещенской трассы, на территории пади Итикутская».

Для оповещения населения о возникшем пожаре имеется 15 сирен С-40, 20 стационарных вещателей, 2 подвижные установки, пожарный колокол и ручная сирена в селе Низинное, которое входит в состав городского округа Белогорск. Пожарные емкости, по 25 кубометров каждая, в Низинном и микрорайоне Зеленый городок заправлены водой. Восстановлены минерализованные полосы вокруг села Низинное и на территории микрорайона Зеленый городок, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.