В Австрии посадили мужчину за убийство пчел

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Городской суд австрийского города Клагенфурта приговорил местного садовода к году тюремного заключения и штрафу в 20 тысяч евро за преднамеренное отравление пчел. Обвиняемый не предполагал, что урожай доведет его до тюрьмы.

47-летний хозяин фруктовой плантации распылил в этом году на свои еще цветущие деревья пестицид хлорпирифос. В результате погибли пчелы из 50 колоний, принадлежащих пчеловодам этого региона.

Суд постановил, что обвиняемый как профессиональный садовод должен был знать, какой ущерб могут нанести пестициды пчелам, а через них и людям, которые будут есть «отравленный» мед.

Садовод собирается обжаловать приговор и не собирается выплачивать штраф, сообщает РИА Новости.