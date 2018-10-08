Белогорцы-амурчане поздравили крымский Белогорск с Днем города
Делегация амурского Белогорска поздравила побратимов из крымского Белогорска с Днем города. Приглашение посетить Белогорск Республики Крым для участия в праздничных мероприятиях и развития пробратимских отношений направил глава города Станислав Крыжановский.
Официальная поездка замглавы по ЖКХ Александра Башуна, председателя комитета по образованию Ирины Губиной и депутата Белогорского городского Совета Вячеслава Остапенко началась 4 октября.
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«В аэропорту нас встретил глава города, – рассказала Ирина Губина. – Станислав Иванович везде нас сопровождает, много рассказывает о городе, о его развитии. Спасибо за радушный прием. В первую очередь посетили администрацию города. Глава Белогорска подарил нашему городу флаг и книги. К слову, в 2019 году ожидается объединение города Белогорска и Белогорского района Республики Крым в городской округ».
Основные праздничные мероприятия в крымском Белогорске провели 6 октября. Город празднует день рождения во вторую субботу октября. Сколько точно лет Белогорску, неизвестно. Первое упоминание о нем относится к XIII веку.
Начался праздник торжественным шествием. Праздничная колонна прошла по центральной улице Белогорска. Участниками совместно с руководством Белогорского района и Белогорска стали белогорцы-амурчане.
В рамках торжественного собрания, организованного на площади имени Ленина, жителей города-побратима поздравил Александр Башун. Он зачитал поздравительный адрес от имени главы Белогорска Станислава Мелюкова. Отмечено, что жители Белогорска Амурской области уверены, что побратимские отношения и сотрудничество в разных областях будет развиваться и дальше на благо двух дружественных городов.
В ходе знакомства с крымским Белогорском делегация из Приамурья посетила городской стадион и краеведческий музей. В учреждении культуры хранится флаг Белогорска Амурской области, сувенирный набор открыток с видами города. Побывали гости на смотровой площадке, у Белой горы, в сафари-парке, в селе Яблочное у Суворовского дуба под которым, согласно легенде в 1777 году Суворов вел переговоры с представителями турецкого султана. Эти переговоры стали частью событий, предшествующих присоединению Крыма к Российской империи.
Ранее сообщалось, что подарок к празднику от Белогорска Амурской области городу-побратиму направили еще летом. По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, крымчанам из Белогорска подарили один из пяти фотопоинтов с подсветкой «Я люблю Белогорск», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
Соглашение о побратимских отношениях между городами подписано более года назад.
Фото предоставлены пресс-службой администрации Белогорска
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