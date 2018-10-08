Амурчане нанесли ущерб ЗабЖД на 2,9 миллиона, вмешиваясь в ее работу
За период с января по сентябрь 2018 года на полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги в Амурской области было зарегистрировано 178 случаев незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Это выше уровня 2017 года на 13 %. Ущерб от незаконного вмешательства в работу Забайкальской магистрали составил 2,9 миллиона рублей.
Региональным центром безопасности ЗабЖД и органами внутренних дел на транспорте было предотвращено 45 случаев хищения железнодорожного имущества, на сумму более 1 миллиона рублей. За противоправные действия задержаны 80 человек, возбуждено 37 уголовных дел, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
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Амурчанам напоминают, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов, здоровье и жизнь пассажиров и работников ОАО «РЖД». Правонарушители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
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