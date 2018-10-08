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сегодня, 14:46 0

К юбилею Аллы Пугачевой выйдет сериал о жизни звезды

К юбилею Аллы Пугачевой выйдет сериал о жизни звезды
Фото: instagram.com

К 70-летию Аллы Пугачевой, которое она отпразднует в апреле 2019 года, на экраны выйдет сериал, основанный на реальных событиях ее жизни. Роль Примадонны в новом фильме исполнит молодая актриса Анна Христич.

Речь в остросюжетном детективе с названием «Охота на певицу» пойдет о семидесятых годах. В то время на Примадонну, к которой только-только пришла всенародная популярность, начал охоту маньяк Анатолий Нагиев, намеревавшийся изнасиловать и убить звезду.

Мужчину ранее осудили на 17 лет лишения свободы за преступление сексуального характера. Там услышал альбом Пугачевой и начал буквально бредить ею. Выйдя на свободу досрочно, Нагиев направился в Москву, чтобы выследить артистку и расправиться с ней. Однажды маньяку почти удалось осуществить задуманное, но его поймали.

В картине будет 16 серий. Роль Аллы Борисовны сыграет 27-летняя актриса из Санкт-Петербурга Анна Христич.

Фото: acmodasi.ru

Снимутся в сериале и знаменитости – Александр Устюгов и Артем Быстров, которому досталась роль маньяка.

Фото: Вокруг ТВ

Создатели сериала планируют воссоздать в нем дух советских времен. При все этом настоящие имена героев этой истории заменены на похожие. Например, Примадонна в фильме станет Анной Богачевой, пишет Eg.ru.

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#шоу-бизнес


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