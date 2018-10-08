В Петербурге у сотрудницы военной прокуратуры из Амурской области угнали машину

Фото: Drive2

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга угнали машину сотрудницы военной прокуратуры одного из гарнизонов Амурской области. Красную иномарку женщина приобрела год назад за 560 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», пропажу Huindai Solaris красного цвета 41-летняя женщина обнаружила 5 октября около семи утра. Иномарка была припаркована во дворе дома 30/4 по проспекту Наставников 4 октября в 21:30.

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Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» показал, что 4 октября в 23:04 похищенный автомобиль проехал мимо дома 33 по проспекту Косыгина в сторону Кольцевой автодороги.