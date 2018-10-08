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сегодня, 14:38 4

В Петербурге у сотрудницы военной прокуратуры из Амурской области угнали машину

В Петербурге у сотрудницы военной прокуратуры из Амурской области угнали машину
Фото: Drive2

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга угнали машину сотрудницы военной прокуратуры одного из гарнизонов Амурской области. Красную иномарку женщина приобрела год назад за 560 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», пропажу Huindai Solaris красного цвета 41-летняя женщина обнаружила 5 октября около семи утра. Иномарка была припаркована во дворе дома 30/4 по проспекту Наставников 4 октября в 21:30.

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Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» показал, что 4 октября в 23:04 похищенный автомобиль проехал мимо дома 33 по проспекту Косыгина в сторону Кольцевой автодороги.

Просмотров всего: 621

#военные #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Просто Рогов

    Просто Рогов
    42 минуты назад

    Интересно, почему сотрудник военной прокуратуры Амурской области живёт в СПБ?

  • Просто Рогов

    Просто Рогов
    42 минуты назад

    Интересно, почему сотрудник военной прокуратуры Амурской области живёт в СПБ?

  • Graf1977

    Graf1977
    34 минуты назад

    Потому что по всей видимости в СПБ свободных вакансий нет, поэтому можно числится тут а службу тянуть там, в силовых структурах это практикуется, так как всем хочется и на должности хорошей и не в опе жить!

  • Просто Рогов

    Просто Рогов
    31 минута назад

    Вот лоботрясы!

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