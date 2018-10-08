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8октября
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сегодня, 14:34 1

Отопительный период охватил всю Амурскую область

Отопительный период охватил всю Амурскую область
Фото: 123ru.net

Все населенные пункты Приамурья вошли в отопительный период 2018–2019 года. Как сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства региона, на сегодняшний день отопительный период начат 579 котельными во всех населенных пунктах Амурской области.

Отопительный период в Приамурье начался с 10 сентября с Тындинского района. Главы муниципальных образований подходили к вопросу включения отопления в домах с учетом фактических погодных условий в районах. Последнее включение отопления в домах прошло 5 октября в Свободном.

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Котельные Амурской области готовы на 99.6 %, теплосети – на 99.8 %, водопроводные сети – 99.5 %, жилищный фонд готов на 100 %. «Все населенные пункты Амурской области вошли в отопительный период планово, без сбоев», – отметил министр ЖКХ Сергей Гордеев.

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#ЖКХ


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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • БМВ

    БМВ
    27 минут назад

    Как всегда- врут бессовестно-Островского 273 нет отопления, это учебный корпус и общежитие

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