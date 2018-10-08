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8октября
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Вакцинация против гриппа в Приамурье впервые охватила 49,5 % населения

Вакцинация против гриппа в Приамурье впервые охватила 49,5 % населения
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

В Амурской области завершилась прививочная кампания против гриппа. В 2018 году охват вакцинацией населения региона составил 49,5 %. Такой показатель был достигнут впервые.

В общей сложности от гриппа привито 394 868 амурчан, в том числе 101 014 лиц старше 60 лет, 82 290 школьников, 34 954 лица с хроническими заболеваниями, 34 158 детсадовцев, 21 155 педагогов, 17 255 медицинских работников, 15 886 детей до 3-х лет, 11 998 студентов, 2 053 призывника, 957 беременных женщин и 112 846 лиц из других групп риска. За счет собственных средств работодатели в этом году привили 6 248 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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Как видно на предоставленном ведомством графике, все последние годы показатель охвата амурчан вакцинацией против гриппа рос. Так, в 2016 и 2017 годах он составил 45,4 % и 46,2 % соответственно.

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