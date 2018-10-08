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На космодроме Восточный начали валить лес и готовятся копать котлован

На космодроме Восточный начали валить лес и готовятся копать котлован
Фото РИА Новости

Первый запуск ракеты со второй очереди космодрома Восточный ожидается в 2023 году. Де-факто стройка уже началась, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По госконтракту, строительная часть будет завершена в 2022 году, после чего начнутся автономные комплексные испытания. Пуск ракеты – 2023 год», – сказал он.

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Рогозин добавил, что строительство второй очереди космодрома де-факто началось, в ближайшее время начнут рыть котлован, к весне 2019 года начнется заливка бетона.

«С некоторыми определенными допущениями мы де-факто начали уже стройку. Уже начали валить лес. Мы планируем, что с учетом подписанного контракта, начнут копать котлован на днях, ТЭО уже отправлено. К концу весны 2019 года будут полностью завершены земляные работы, начнется заливка бетона», – сказал он.

Рогозин напомнил, что строительство второй очереди предполагает не только возведение стартового стола, «но и город, энергетика, дороги, аэропорт». По его словам, заливка бетона под стартовый стол будет проводиться по более укрепленной арматуре под модернизированные ракеты-носители «Ангара-5В» с водородной ступенью.

«Пока идут земляные работы (по второй очереди космодрома Восточный), мы получим рабочую документацию на более мощный стартовый стол (рассчитанный на пуск модернизированной ракеты с водородной ступенью). Это приятная новость. А это означает, что мы к 2026 году, еще до сверхтяжелой ракеты, получим на Восточном возможность выводить на низкую околоземную орбиту до 37 тонн полезной нагрузки – такого нет ни у кого», – сказал Рогозин.

Это, по мнению главы госкорпорации, повысит возможности РФ в работе по геостационарной орбите, позволит «вернуться обратно на рынок пусковых услуг и занять там лидирующие позиции».

Дмитрий Рогозин сообщил, что первый запуск ракеты-носителя со второй очереди космодрома Восточный ожидается в 2023 году. «По госконтракту, строительная часть будет завершена в 2022 году, после чего начнутся автономные комплексные испытания. Пуск ракеты – 2023 год», – сказал он.

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#Дальний Восток #космодром #строительство


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