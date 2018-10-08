Девушка похудела вдвое благодаря ошибке в СМС

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28-летняя Дженнифер Гинлей-Хэган (Jennifer Ginley-Hagan) из Ливерпуля в 2018 году выиграла конкурс «Мисс Стройняшка» после того, как похудела почти в два раза. Ранее девушка более полугода не наблюдалась у диетолога и получила от нее странное сообщение.

Максимальный вес девушки составлял 123 килограмма, а на конкурсе она появилась с весом в 61 килограмм. Прошлым летом она получила сообщение от своего консультанта по диете с издевками по поводу веса и сразу же приняла это на свой счет.

На самом деле консультант отправил ей сообщение по ошибке, и оно предназначалось другой девушке. В тексте говорилось, что принцесса сейчас весит 90 килограммов, что всего на пару кило меньше, чем она весила раньше.

Дженнифер рассказала об обидном сообщении в Instagram. Она призналась, что после этого не могла есть три дня и была не в силах прийти в себя. Как оказалось, накануне девушка решила принять участие в конкурсном мероприятии, но стала сильно комплексовать.

На следующий день она и получила это обидное сообщение от своего консультанта, который на тот момент не связывался с ней уже полгода. В итоге она решила похудеть еще больше, и ей это удалось.

Позднее она узнала о том, что сообщение предназначалось не ей, но именно благодаря этому Дженнифер смогла похудеть и победить на конкурсе. Она получила не только победу, но и предложение от возлюбленного, сообщает Life.ru.