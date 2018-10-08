Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 0

Девушка похудела вдвое благодаря ошибке в СМС

Девушка похудела вдвое благодаря ошибке в СМС
Фото: cosmo.ru

28-летняя Дженнифер Гинлей-Хэган (Jennifer Ginley-Hagan) из Ливерпуля в 2018 году выиграла конкурс «Мисс Стройняшка» после того, как похудела почти в два раза. Ранее девушка более полугода не наблюдалась у диетолога и получила от нее странное сообщение.

Максимальный вес девушки составлял 123 килограмма, а на конкурсе она появилась с весом в 61 килограмм. Прошлым летом она получила сообщение от своего консультанта по диете с издевками по поводу веса и сразу же приняла это на свой счет.

На самом деле консультант отправил ей сообщение по ошибке, и оно предназначалось другой девушке. В тексте говорилось, что принцесса сейчас весит 90 килограммов, что всего на пару кило меньше, чем она весила раньше.

Дженнифер рассказала об обидном сообщении в Instagram. Она призналась, что после этого не могла есть три дня и была не в силах прийти в себя. Как оказалось, накануне девушка решила принять участие в конкурсном мероприятии, но стала сильно комплексовать.

На следующий день она и получила это обидное сообщение от своего консультанта, который на тот момент не связывался с ней уже полгода. В итоге она решила похудеть еще больше, и ей это удалось.

Позднее она узнала о том, что сообщение предназначалось не ей, но именно благодаря этому Дженнифер смогла похудеть и победить на конкурсе. Она получила не только победу, но и предложение от возлюбленного, сообщает Life.ru.

Просмотров всего: 859

#жизнь


В России и мире

Из-за массажа на спине мужчины появились раны
Происшествия 12

В результате глобального потепления крупнейшие города могут уйти под воду
Общество

У свободненского поисково-спасательного отряда «Гром» появилась эмблема
Общество 5

Амурчане стали есть меньше сахара и больше мяса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь