В Благовещенской больнице отказали в медпомощи пациентке с двусторонним воспалением легких

Министерство здравоохранения Амурской области проведет служебную проверку по факту неоказания медицинской помощи медперсоналом Благовещенской городской клинической больницы. Отказ в предоставлении амурчанке экстренной медицинской помощи был зафиксирован 30 сентября.

Как стало известно, в ответ на просьбу женщины принять и оформить должным образом жалобу на имя главного врача сотрудники отказались с ней общаться и принимать заявление. Видео произошедшего было выложено в интернет, таким образом об инциденте стало известно минздраву.

«Данный случай был немедленно взят на контроль министерством. Администрации больницы было предложено без промедления принять меры к исправлению возникшей конфликтной ситуации, которая, во-первых, была чревата осложнениями для здоровья пациентки и, во-вторых, негативно отражалась на всем амурском здравоохранении. В итоге пациентка была госпитализирована с двусторонним воспалением легких, состояние здоровья в данный момент удовлетворительное. При этом руководство больницы сообщило о том, что будет проведена служебная проверка по факту, однако извинений пациентке не принесло, охарактеризовав ситуацию как неоднозначную, в которой еще нужно разобраться.

Несмотря на очевидную халатность медицинского персонала больницы, администрация учреждения заявила, что "судить по данному видео о действиях сотрудников и пациентки крайне сложно". Министерство считает недопустимым такое отношение к больным. По данному случаю будет проведена тщательная проверка минздрава, по результатам которой, возможно, будут применены меры взыскания к руководству БГКБ. Пациентке, столкнувшейся с неподобающим отношением со стороны медработников, министерство приносит искренние извинения», – сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Жарновникова.