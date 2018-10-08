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8октября
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В Благовещенской больнице отказали в медпомощи пациентке с двусторонним воспалением легких

В Благовещенской больнице отказали в медпомощи пациентке с двусторонним воспалением легких

Министерство здравоохранения Амурской области проведет служебную проверку по факту неоказания медицинской помощи медперсоналом Благовещенской городской клинической больницы. Отказ в предоставлении амурчанке экстренной медицинской помощи был зафиксирован 30 сентября.

Как стало известно, в ответ на просьбу женщины принять и оформить должным образом жалобу на имя главного врача сотрудники отказались с ней общаться и принимать заявление. Видео произошедшего было выложено в интернет, таким образом об инциденте стало известно минздраву.

«Данный случай был немедленно взят на контроль министерством. Администрации больницы было предложено без промедления принять меры к исправлению возникшей конфликтной ситуации, которая, во-первых, была чревата осложнениями для здоровья пациентки и, во-вторых, негативно отражалась на всем амурском здравоохранении. В итоге пациентка была госпитализирована с двусторонним воспалением легких, состояние здоровья в данный момент удовлетворительное. При этом руководство больницы сообщило о том, что будет проведена служебная проверка по факту, однако извинений пациентке не принесло, охарактеризовав ситуацию как неоднозначную, в которой еще нужно разобраться.

Несмотря на очевидную халатность медицинского персонала больницы, администрация учреждения заявила, что "судить по данному видео о действиях сотрудников и пациентки крайне сложно". Министерство считает недопустимым такое отношение к больным. По данному случаю будет проведена тщательная проверка минздрава, по результатам которой, возможно, будут применены меры взыскания к руководству БГКБ. Пациентке, столкнувшейся с неподобающим отношением со стороны медработников, министерство приносит искренние извинения», – сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Жарновникова.

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#здоровье #происшествия


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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    1 час назад

    У меня была аналогичная ситуация. Врач в областной больнице, приёмный покой по самообращению, отказался оказать мне мед. помощь, сказал, что не для этого 5 лет учился, чтобы панариций убрать. Палец был сине-красный, ни есть не могла, ни спать. Пришлось самой всё делать в домашних условиях

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~В итоге пациентка была госпитализирована с двусторонним воспалением легких



    А обращалась с чем?

    Тоже с сине-красным пальцем?

  • Kats

    Kats
    38 минут назад

    В этой больнице даже после приезда на скоряке к больному врача не дозовешься. Оформляют по несколько часов. Беспредельщики!

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    35 минут назад

    И почему же ей не поставили "входящий" в приемном отделении?

    Я вас спрашиваю!

  • добренький

    добренький
    3 минуты назад

    В обласную больницу привезли брата в коме в приемном пакое его непринимали сказали его место на 17 км после публикации на Амуринфо и звонков в министерство приняли а удивлённая врач девушка спрашивает(она же и отказала) у коллеги (а он что в коме ) на что ей ответили разве не видно, да и потом долго боролись с врачами хотели выписывать на тот свет .Но он живет и здраствует .Лечащий врач когда увидел не поверил что он живой и неплохо выглядит.А в городской больнице пока оформят в приёмном покое 1,5 часа пройдёт даже если с воспалением лёгких и температурой под 39 на себе испытал.

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