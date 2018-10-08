Мстительная благовещенка оговорила сожителя, обвинив в разрыве селезенки

Фото: www.wday.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел дело благовещенки, оговорившей своего сожителя. Девушка, случайно получив тяжелую травму, через некоторое время решила заявить о том, что ее искалечил друг.

В марте 2018 года девушка, находясь около подъезда одного из домов на Игнатьевском шоссе, поскользнулась и, не удержавшись на ногах, упала на стоящую около подъезда скамейку. Ударившись животом, она получила разрыв селезенки. В результате орган пришлось удалить.

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В апреле того же года девушка, находясь в больнице, поругалась с сожителем и решила ему отомстить. В полиции она написала заявление о том, что парень ударил ее кулаком в поясницу, что и привело к тяжелым последствиям.

Позже выяснилось, что эти сведения не соответствовали действительности. Девушка раскаялась и попросила прекратить уголовное дело в ее отношении. Суд пошел ей навстречу и уголовное дело по части 2 статьи 306 «Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» прекратил.