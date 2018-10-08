Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:01 0

Амурчане завоевали десятки золотых медалей на дальневосточном турнире по боксу

Амурчане завоевали десятки золотых медалей на дальневосточном турнире по боксу
Фото: minsportamur.ru

В Благовещенске состоялся традиционный Дальневосточный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Лихогры. В этот раз в соревнованиях приняли участие 119 спортсменов из Приамурья, Забайкальского края, ЕАО, Магаданской области. Амурчане доминировали на домашнем турнире.

В состязаниях участвовали и девушки. Во всех трех возрастных категориях победу одержали воспитанницы ДЮСШ № 5 Благовещенска.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Соревнования проходили по олимпийской системе – на выбывание, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. В среднем в каждой весовой категории победитель провел три боя. Исключение – тяжелый вес (более 80 килограммов) среди юношей – таких спортсменов среди 14-15 летних по определению не может быть много. Единственный бой между Мкртичем Шахбазяном из Зеи и Георгием Королем из Благовещенска стал сразу же финальным. Король выиграл досрочно с явным преимуществом. Соперник продержался чуть более 10 секунд.

По итогам турнира у боксеров спортивной школы олимпийского резерва (Благовещенск) – 5 первых мест, у ДЮСШ № 5 (Благовещенск) – 9, у боксеров спортивного клуба «Семен» (Благовещенск) – 11. Также золото завоевали представители Свободного, Белогорска, Буреи.

«Объективности ради стоит отметить: преимущество хозяев во многом объясняется тем, что в большинстве категорий они просто конкурировали друг с другом. И все же делегации гостей здесь были не в роли тренировочных груш. Так, с Магаданской области приехали всего три спортсмена, и все уехали с медалями: Владимир Чеховских – 1 место (2008 год рождения, 34 килограмма), Никита Аверин – 2 место (2006 год рождения, 46 килограммов), Никита Клушин – 2 место (2005 год рождения, 34 килограмма). Приз за лучшую тактико-техническую подготовку получил юный боксер из Читы Захар Лозовой», – пишет пресс-служба амурского минспорта.

Просмотров всего: 309

#спорт


Спорт 4

Благовещенцы стали призерами первенства России по спортивному ориентированию
Спорт 19

Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона
Спорт

14-летняя россиянка впервые сделала два четверных лутца в одной программе (видео)
Спорт 41

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь