Аэрофлот не видит своей вины перед жителями Дальнего Востока

Фото: blackroom.whotrades.com

Аэрофлот категорически опровергает обвинения главы Общественной палаты России Валерия Фадеева в невыполнении авиакомпанией социальных обязательств перед жителями Дальнего Востока. Фадеев заявил об этом на пленарной сессии форума «Сообщество» по проблемам Дальнего Востока.

Кроме того, Фадеев утверждал, что «сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск». Однако данное заявление полностью не соответствует действительности, написано в пресс-релизе, размещенном на сайте Аэрофлота.

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На рейсах Аэрофлота и его дочерней авиакомпании «Россия» в дальневосточные города действуют единые «плоские» тарифы в экономическом классе. Цена билета составляет 15 000 рублей в одну сторону и 25 000 рублей – туда и обратно. На рейсах «России» тарифы еще ниже – 13 200 рублей в одну сторону и 22 000 рублей – туда и обратно. Такая цена билетов на подобных расстояниях является беспрецедентно низкой.

Также на форуме прозвучали обвинения в том, что авиакомпания монополизировала рынок перевозок на Дальний Восток. Действительно, пишет Аэрофлот, другие российские авиакомпании не развивают перевозки на Дальний Восток, но исключительно по экономическим причинам. Цена их билетов не выдержит конкуренции с «плоскими» тарифами, которые значительно ниже себестоимости рейсов.

Программа «плоских» тарифов реализуется по инициативе и за счет собственных средств Аэрофлота. Размер дотации со стороны компании на перевозки на Дальний Восток постоянно растет и измеряется в миллиардах рублей в год.

Кроме того, для сравнения, средняя стоимость билета экономкласса в Париж (туда и обратно) на рейсе Аэрофлота составляет свыше 43 тысяч рублей (по данным за третий квартал 2018 года, согласно действующему курсу обмена валют). Также стоит учесть, что расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском составляет более 6,6 тысячи километров, что в 2,7 раза больше, чем от Москвы до Парижа.

Как написано в пресс-релизе, Аэрофлот понимает важность решения государственной задачи по обеспечению транспортной доступности Дальнего Востока. Компания реализует социальную программу «плоских» тарифов с 2015 года. Тарифы действуют в экономическом классе и не зависят от спроса или даты поездки.

В программу «плоских» тарифов включены пять дальневосточных городов: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. С 2015 по 2017 год по данным маршрутам Аэрофлот перевез в совокупности более 2,1 миллиона пассажиров. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя авиакомпания Аэрофлота – «Россия». С учетом ее рейсов в 2018 году перевезено уже свыше 1 миллиона пассажиров по «плоским» тарифам.