Владивостокскому аэропорту могут присвоить имя Муравьева-Амурского

Фото: Polet.me

В рамках проекта «Великие имена России» 45 российских аэропортов будут названы в честь выдающихся соотечественников. Так, владивостокский аэропорт Кневичи предложили назвать именем генерала-губернатора Николая Муравьева-Амурского.

В XIX веке генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский сыграл важную роль в освоении территорий Дальнего Востока. Кроме основания Хабаровска и Владивостока, к его заслугам относят заселение Приамурья, открытие водного пути на Камчатку, первые проекты Транссибирской железнодорожной магистрали. «Конечно, в нашем городе было много людей, которые внесли свой вклад в его развитие, но думаю, что "по гамбургскому счету" более подходящей персоны, чем Муравьев-Амурский, нет», – считает директор владивостокского объединенного музея имени Владимира Арсеньева Виктор Шалай.

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Хабаровскому аэропорту, который сейчас носит название «Новый», по мнению военного историка, ученого секретаря Приамурского географического общества Александра Филонова, стоит присвоить имя Ильи Мазурука – героя Советского Союза, летчика, внесшего значительный вклад в освоение дальневосточных воздушных путей.

«Илья Павлович Мазурук был в когорте первых, кто осваивал воздушные линии Дальнего Востока, был одним из героев Советского Союза, получивших это высокое звание за высадку Папанинской экспедиции на Северный полюс. Считаю его имя наиболее достойным», – сказал Филонов.

Как сообщает ТАСС, имена, которые россияне выберут для аэропортов, дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Решение, в честь кого назвать воздушную гавань, будет приниматься по итогам общенационального голосования на специальном сайте. Операторами конкурса по выбору имен, который должен начаться в текущем году, в регионах выступят местные Общественные палаты.

В числе тех, чьи имена могут украсить названия аэропортов – поэты, писатели, художники, летчики, космонавты, ученые и государственные деятели. Пензенскому аэропорту предлагают присвоить имя Михаила Лермонтова. Для астраханского аэропорта предлагаются имена поэта Велимира Хлебникова и художника Бориса Кустодиева. В Кирове высказывают идею назвать аэропорт в честь своего известного земляка – писателя Александра Грина. Воздушную гавань в Калининграде предложили назвать именем дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова.