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сегодня, 13:42 15

Руководитель аппарата губернатора переходит в мэрию Благовещенска

Руководитель аппарата губернатора переходит в мэрию Благовещенска

В понедельник, 8 октября, Игорь Берлинский завершает работу в должности руководителя аппарата губернатора и правительства Амурской области. С 9 октября он займет должность заместителя мэра Благовещенска.

Как сообщил Игорь Владимирович корреспонденту ИА «Амур.инфо», стать заместителем мэра ему предложила Валентина Калита. В новой должности он будет курировать вопросы работы аппарата городской администрации и внутренней политики – прежде всего, это взаимодействие с городской думой.

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«Я 11 лет проработал в аппарате областного правительства, поэтому опыт работы в данной сфере у меня есть», – считает Игорь Берлинский.

Он не рассматривает новую должность с точки зрения повышения или понижения.

«Дело не в статусности, а в возможности себя реализовать, – заметил Игорь Владимирович. – Наверное, каждый руководитель должен попадать в ротацию, чтобы встряхнуться, новые знания и опыт получить».

Кроме того, по словам нового заместителя мэра, Благовещенск – это столица Приамурья, в которой проживает 30 % населения области. Так что объем работы здесь большой.

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#городская власть #мэрия #областная власть


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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    кто вообще это такой?

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    профессия-аппаратчик!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    компромат на депутатов что ли собирает?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Чёта вспомнилася древняя "панковская" песенка "мой папа - аппаратчик".

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    1 час назад

    Удачи!

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Братеев1

    кто вообще это такой?



    Этот товарищ учился в 25-ой школе. Ему сейчас где-то 34 и если он 11 лет проработал в аппарате правительства, то кто-то его в 23 сразу после института туда пристроил. Может и за большой ум, я не знаю как со знаниями было у него было в школе, но с дисциплиной точно беда была. И он Единорос, а это о многом говорит.



  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Как то невольно возникает вопрос , а не новый ли мэр Благовещенска нарисовывается ?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Мэр? Помнится скандальчик был как некие чиновники протащили на борт московского рейса "Якутии" пару пчелиных уликов. И пчёлы, конечно же внезапно, актвировались. Некто Берлинский там рядом стоял или как?

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    ay

    Мэр? Помнится скандальчик был как некие чиновники протащили на борт московского рейса "Якутии" пару пчелиных уликов. И пчёлы, конечно же внезапно, актвировались. Некто Берлинский там рядом стоял или как?



    О, не помню такую новость. А можно поподробнее?

  • ay

    ay
    1 час назад

    В 2011-ом году дело было. Ярошенко точно писал про это:

    https://rg.ru/2011/08/18/avia.html

    Что характерно, сейчас в правилах перевозки у АК "Якутия" указано, что пчёлки категорически НЕ принимаются.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Н.В.

    Как то невольно возникает вопрос , а не новый ли мэр Благовещенска нарисовывается ?



    Эту ассоциацию у вас вызвала одна ранее замещаемая должность у обоих, руководитель аппарата губернатора - глава администрации города (Неведомский), руководитель аппарата губернатора - мэр (Берлинский)?

  • V.M.

    V.M.
    55 минут назад

    а кроме должности "аппаратчик" и партийной принадлежности (ЕДПР) о нем что нибудь известно?

    Образование какое? МАП -юрист?

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    48 минут назад

    V.M.

    а кроме должности "аппаратчик" и партийной принадлежности (ЕДПР) о нем что нибудь известно?

    Образование какое? МАП -юрист?



    МАП - это кузница кадров)))

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    и "кадров".

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 минуты назад

    Берлинский - это руководитель не понять чего....общий отдел по своей сути. Ну чё удачи. Отправь Калиту на пенсию

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