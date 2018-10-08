Руководитель аппарата губернатора переходит в мэрию Благовещенска
В понедельник, 8 октября, Игорь Берлинский завершает работу в должности руководителя аппарата губернатора и правительства Амурской области. С 9 октября он займет должность заместителя мэра Благовещенска.
Как сообщил Игорь Владимирович корреспонденту ИА «Амур.инфо», стать заместителем мэра ему предложила Валентина Калита. В новой должности он будет курировать вопросы работы аппарата городской администрации и внутренней политики – прежде всего, это взаимодействие с городской думой.
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«Я 11 лет проработал в аппарате областного правительства, поэтому опыт работы в данной сфере у меня есть», – считает Игорь Берлинский.
Он не рассматривает новую должность с точки зрения повышения или понижения.
«Дело не в статусности, а в возможности себя реализовать, – заметил Игорь Владимирович. – Наверное, каждый руководитель должен попадать в ротацию, чтобы встряхнуться, новые знания и опыт получить».
Кроме того, по словам нового заместителя мэра, Благовещенск – это столица Приамурья, в которой проживает 30 % населения области. Так что объем работы здесь большой.
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