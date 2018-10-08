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8октября
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сегодня, 13:30 0

В Зейском районе пресекли незаконную добычу золота

В Зейском районе пресекли незаконную добычу золота
Фото: 28.rpn.gov.ru

В Зейском районе сотрудники Росприроднадзора и полицейские предотвратили незаконную добычу россыпного золота. Было изъято около 150 граммов незаконно добытого металла. Также изъят экскаватор, которым велась добыча.

Управлением Росприроднадзора по Амурской области были отобраны пробы природной воды и грунтов, чтобы определить нанесенный природе вред. Начато административное производство. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности, сообщает ведомство на своем сайте 8 октября.

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#природа #происшествия


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