Выборы в Зейском районе могут проходить бессчетное количество раз

Фото: dnl.dn.ua

В Зейском районе начали принимать заявления от желающих возглавить район. У потенциальных глав теперь есть 2,5 недели, чтобы обратиться в конкурсную комиссию, а также освежить знания законов. Насколько хорошо претенденты ориентируются в законодательстве, им надо будет продемонстрировать на собеседовании. Уже после этого свой вердикт вынесут депутаты райсовета.

Прием заявлений от кандидатов на должность главы Зейского района продлится до 17:00 25 октября. Пока ни одного официального претендента нет. В конкурсную комиссию им необходимо предоставить определенный пакет документов: об образовании, доходах, трудовую книжку.

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Затем конкурсная комиссия по выбору главы района проверит все предоставленные документы, и 1 ноября с кандидатами проведут собеседование.

«Члены конкурсной комиссии имеют право задавать вопросы, касающиеся работы, представления претендентов об их будущей работе, а также проверят, чтобы кандидаты знали правовые документы, устав района, основные федеральные законы, 131 ФЗ в частности, и прочие. Знание законодательства обязательно. Перечень вопросов мы заранее не даем. Если вы идете на эту должность, значит, вы должны быть подготовленным человеком», – объяснил Анатолий Иванов, председатель ТИК Зейского района, а также председатель конкурсной комиссии по выбору главы.

По результатам собеседования комиссия предложит депутатам райсовета кандидатуры, за которые народным избранникам предстоит голосовать. Для победы претенденту необходимо заручиться поддержкой 2/3 от общего числа депутатов – это 16 голосов из 24. Во время последнего голосования один из претендентов – Роман Ункунов – недобрал два голоса. Его поддержали 14 человек.

У некоторых жителей района есть мнение, что выбрать главу могли раньше, если бы на заседаниях присутствовали все депутаты из установленного числа, то есть 24 человека. Однако вот уже около года официально избранных депутатов – 22. Два народных избранника сложили с себя полномочия. И так как они избирались по мажоритарной системе со своими определенными законодательными нюансами, то довыборы на их места не проводились и проводиться не будут.

Кроме того, еще один депутат уехал из района, но не сложил с себя полномочия. И по закону никто не может его заставить отказаться от мандата. Таким образом, максимальное количество народных избранников Зейского района на заседаниях, в том числе по выбору главы – 21 человек. И до сих пор во время предыдущих попыток выбрать главу 16 голосов не набиралось ни разу.

Получится ли у кого-то из претендентов на этот раз возглавить район, станет известно 2 ноября, в день заседания совета народных депутатов. При этом в законе не прописано максимальное количество подобных попыток. То есть проводить конкурсы в районе будут, пока один, наконец, не увенчается успехом.

Без главы район остался, когда предыдущий руководитель Андрей Ложечкин досрочно сложил с себя полномочия. Временно исполняет обязанности главы района Роман Ункунов, который ранее заявлял о своем намерении вновь участвовать в конкурсе по выбору главы.