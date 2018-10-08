Перед судом предстанет 16-летний житель Райчихинска

Фото: ru.inews.network

В Приамурье завершилось расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Райчихинска. Молодого человека обвиняют в совершении кражи.

По версии следствия, вечером 18 июля 2018 года парень проник через открытое окно в один из домов, расположенных в переулке Восточный села Болдыревка Завитинского района. Оттуда амурчанин похитил телевизор и другое имущество. В результате хозяйке дома был причинен ущерб в значительном размере, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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Как отмечается, впоследствии похищенное было возвращено владелице в полном объеме. В ближайшее время уголовное дело в отношении парня будет направлено в суд.