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сегодня, 12:26 0

В Мазанове ночью полностью сгорел склад

В Мазанове ночью полностью сгорел склад
Фото: allufa.ru

В селе Мазаново Мазановского района загорелся неэксплуатируемый склад, расположенный на улице Ленина. Сообщение о нем поступило ночью в понедельник, 8 октября. К месту пожара оперативно выдвинулись огнеборцы.

Очаг возгорания тушили сотрудники добровольной пожарной дружины села Мазаново и пожарной части № 64 поселка Новокиевский Увал в составе девяти человек и двух единиц техники.

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Через 15 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара склад уничтожен огнем полностью. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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