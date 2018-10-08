В Мазанове ночью полностью сгорел склад
В селе Мазаново Мазановского района загорелся неэксплуатируемый склад, расположенный на улице Ленина. Сообщение о нем поступило ночью в понедельник, 8 октября. К месту пожара оперативно выдвинулись огнеборцы.
Очаг возгорания тушили сотрудники добровольной пожарной дружины села Мазаново и пожарной части № 64 поселка Новокиевский Увал в составе девяти человек и двух единиц техники.
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Через 15 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара склад уничтожен огнем полностью. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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